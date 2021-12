Cuphead, il DLC ha una finalmente una data di uscita

Desiderato, atteso e soprattutto misterioso: erano questi gli aggettivi che spesso venivano attribuiti al DLC di Cuphead. Ora però, dal palco dei The Game Awards 2021, è arrivata la data di uscita del contenuto aggiuntivo. Studio MDHR ha scelto la kermesse di Los Angeles per presentare il primo (e probabilmente unico) DLC del suo shooter, offrendo finalmente una panoramica di tutto ciò che possiamo aspettarci.

Andiamo con ordine: annunciato oramai diversi anni fa, il DLC di Cuphead introdurrà una nuova protagonista, chiamata Ms. Chalice. La nuova avventura si chiamerà ufficialmente Cuphead: The Delicious Last Course e introdurrà una nuova isola, chiamata D.L.C. Isle. Ovviamente il nuovo contenuto aggiuntivo metterà sul piatto una serie di nuovi nemici e diversi power up inediti.

Il trailer, che trovate poco più in basso, ci mostra tutte le caratteristiche del DLC di Cuphead. Oltre alla nuova isola, nel contenuto aggiuntivo (che sarà ovviamente a pagamento), troveranno spazio anche nuove armi, nuove magie e tutte le abilità della nuova protagonista del simpatico titolo prodotto da Studio MDHR. Da segnalare anche il nuovo trailer, realizzato con un stile del tutto inedito, mentre invece il gioco manterrà quell’aspetto da cartone animato anni ’30 che ha conquistato pubblico e critica.

Infine la data di uscita. Cuphead – The Delicious Last Course sarà disponibile in tutti gli store digitali a partire dal 30 giugno 2022. Il contenuto aggiuntivo richiede ovviamente la versione base del gioco e non sappiamo ancora se sarà bloccata fino alla conclusione della storyline principale. Il DLC arriverà su tutte le piattaforme su cui è disponibile il primo titolo di Studio MDHR.