Nel corso delle ultime ore, il Tribeca Games Festival ha annunciato la possibilità di provare alcune demo dei titoli in uscita nel corso dei prossimi mesi. Tra le demo a disposizione del pubblico ci sarà anche il DLC di Cuphead, ovvero The Delicious Last Course, che vedrà la luce a giugno (dopo un’attesa spasmodica) su Nintendo Switch, PC, Xbox One e PlayStation 4.

Cuphead

Il Tribeca Games Festival si terrà a New York, nel corso di questa estate. Pur non essendo fisicamente sul posto, tutti potranno accedere ad una selezione di nove giochi da provare sfruttando Parsec, un servizio di streaming che permette di giocare comodamente da casa. Ovviamente ci sono delle limitazioni e riguardano il tempo di gioco e l’utilizzo delle periferiche: le demo proposte duranto dai 20 ai 60 minuti e vengono richiesti un controller Xbox oppure mouse e tastiera. Poco più in basso trovate tutti i titoli di cui sarà possibile provare una demo:

A Plague Tale: Requiem

American Arcadia

As Dusk Falls

Cuphead – The Delicious Last Course

Immortality

Oxenfree II: Lost Signals

The Cub

Thirsty Suitors

Venba

Veniamo ora ai dettagli relativi al festival: il Tribeca Games Festival si terrà dall’11 al 19 giugno 2022 e per accedere alle demo sarà necessario acquistare un biglietto. I ticket, validi appunto per la partecipazione alla kermesse e per testare con mano i 9 giochi che vi abbiamo riportato poco più sopra, saranno in vendita a partire dal 2 maggio, ma al momento non c’è ancora nessuna informazione in merito ai costi.

Vi ricordiamo che Cuphead – The Delicious Last Course sarà disponibile il 30 giugno 2022. Fateci sapere se coglierete l’opportunità di provare non solo il DLC del gioco di Studio MDHR, ma anche tutti gli altri giochi in lista, e continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.