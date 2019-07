Cyberprank 2069 rimosso da steam, prometteva copie di Cyberpunk 2077

Cyberprank 2069, gioco parodia di Cyberpunk 2077, è stato recentemente rimosso da Steam. Prometteva copie di quest'ultimo.

Nonostante Cyberpunk 2077 non sia ancora uscito in commercio, online iniziano a circolare le prime parodie e knockoff sul titolo di casa CD Projekt RED. Come riferisce PC Gamer, una di queste parodie, Cyberprank 2069, è stato recentemente rimosso da Steam. Originariamente si chiamava Cyberpunk 2069 ma è stato rinominato nel corso dell’ultimo mese, presumibilmente perché il suo nome ha confuso molti giocatori appassionati dal titolo.

A quanto pare, dato il volume degli acquisti molto basso del titolo/parodia, il suo sviluppatore aveva recentemente affermato che le persone che avrebbero acquistato Cyberprank 2069 prima del 22 luglio avrebbero “ricevuto una copia di Cyberpunk 2077 come regalo di Natale” e inoltre, il giocatore che avrebbe lasciato “la recensione più divertente, vincerà la collector’s edition del titolo“.

Questo annuncio è bastato per un’azione immediata da parte di Steam di chiusura e rimozione del titolo dalla sua libreria. Rimane comunque da sottolineare, anche se ovvio, che nessuno di quelli che ha acquistato Cyberprank 2069 – un gioco da 10 dollari – riceverà una copia di Cyberpunk 2077 questo Natale. E se non siete in qualche modo convinti che questo gioco fosse palesemente una parodia rispetto all’originale ed imminente titolo di CD Projekt Red, vi basti dare un’occhiata alla descrizione del titolo aggiornata:

“Questo gioco sarà mozzafiato! Questo è un gioco RPG di nuova generazione. Vera simulazione di vita nel mondo del futuro. Nel 2069, in una zona della città si sono trovate delle tracce di un androide sfuggito, non molto diverso da una persona in carne ed ossa. Ora è cyberghetto. Il personaggio principale è un poliziotto informatico. Blues di una metropoli del futuro attira persone strane e pazzi da tutta la galassia. Cyberprank 2069 è un gioco sandbox. Vera simulazione di vita nel mondo del futuro“.

Prima di essere rimosso dal negozio, i suoi tag includevano “Memes“, “Dating Sim“, e “Masterpiece“. Per coincidenza, è stato anche assegnato alla categoria Steam “Low Confidence Metric“.

Ricordiamo che l’uscita del vero Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, è fissata per il 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.