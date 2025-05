Cyberpunk 2 potrebbe avere ben due città enormi

Il creatore di Cyberpunk, Mike Pondsmith, ha recentemente lasciato trapelare alcuni dettagli sul misterioso sequel di Cyberpunk 2077 (acquistabile su Amazon), conosciuto finora solo con il nome in codice "Project Orion". Durante la conferenza Digital Dragons 2025, Pondsmith ha rivelato che il nuovo capitolo della saga videoludica includerà una seconda città oltre alla già nota Night City.

Questa nuova ambientazione viene descritta come una sorta di "Chicago in cui tutto è andato male", suggerendo un'ulteriore immersione nell'universo distopico che ha caratterizzato il franchise. Sebbene CD Projekt RED mantenga il massimo riserbo sul progetto, queste dichiarazioni offrono uno spiraglio sui possibili sviluppi narrativi e ambientali del sequel tanto atteso.

A differenza del primo capitolo, per il quale Pondsmith aveva collaborato attivamente con CD Projekt RED, il suo coinvolgimento in "Project Orion" appare più marginale. "La scorsa settimana stavo facendo un giro parlando con i vari reparti per vedere che hanno creato", ha dichiarato durante la conferenza, spiegando che il suo ruolo attuale si limita principalmente alla revisione delle sceneggiature e a sporadiche visite agli studi per monitorare lo stato dei lavori.

La rivelazione più interessante riguarda senza dubbio l'espansione geografica del mondo di gioco. L'aggiunta di una seconda città rappresenta una significativa evoluzione rispetto al primo capitolo, dove l'intera esperienza si svolgeva all'interno dei confini di Night City e delle sue immediate periferie. Va precisato che quando Pondsmith parla di una "Chicago distopica", non fa riferimento alla vera metropoli americana, ma a un'ambientazione che ne richiama alcuni elementi fondamentali, reinterpretati secondo la visione cyberpunk.

Rimane ancora da chiarire in che misura Night City, l'iconico scenario del primo capitolo, sarà presente nel sequel. Potrebbe fungere da hub secondario, essere una location visitabile in determinati momenti della storia, o addirittura rappresentare solo un riferimento narrativo. Ciò che è certo è che CD Projekt RED sembra intenzionata ad ampliare significativamente gli orizzonti dell'universo Cyberpunk nel videogioco.

I fan dovranno comunque armarsi di pazienza. Lo studio polacco è attualmente concentrato sullo sviluppo di The Witcher 4, che ha già ricevuto riconoscimenti nonostante sia ancora in fase di produzione. Questo suggerisce che per avere informazioni sostanziali su "Project Orion" potrebbero essere necessari ancora diversi anni. Nel frattempo, gli appassionati potranno consolarsi con l'arrivo di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition su Nintendo Switch 2, un'operazione tecnicamente ambiziosa che porterà l'esperienza completa del gioco, incluse tutte le espansioni, sulla nuova console ibrida di Nintendo.

La decisione di espandere gli scenari di gioco potrebbe essere interpretata come una risposta alle critiche ricevute dal primo capitolo, che nonostante la ricchezza di dettagli di Night City, è stato talvolta accusato di offrire un mondo aperto meno vasto rispetto ad altri titoli contemporanei. Con l'aggiunta di una seconda metropoli, CD Projekt RED sembra voler garantire un'esperienza più variegata e ambiziosa, all'altezza delle aspettative generate dal successo del predecessore, soprattutto dopo il rilascio dell'apprezzata espansione Phantom Liberty.