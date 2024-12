Cyberpunk 2077 non è ancora finito, arriva un altro update a sorpresa: cosa aggiungerà?

CD Projekt Red annuncia un nuovo aggiornamento per Cyberpunk 2077 (acquistabile su Amazon), nonostante avesse dichiarato di aver terminato gli update del gioco. L'azienda polacca presenterà i dettagli dell'Update 2.2 durante una diretta streaming, oggi, 10 dicembre.

Questa news inaspettata arriva pochi mesi dopo che lo studio aveva comunicato la fine degli aggiornamenti per il controverso titolo. Marcin Momot, direttore della community globale di CD Projekt Red, ha già escluso il supporto per PlayStation 5 Pro e la modalità new game plus, due delle funzionalità più richieste dai fan.

L'annuncio ha colto di sorpresa molti, considerando che l'Update 2.1 era stato presentato come l'ultimo aggiornamento significativo. Gli update successivi si erano concentrati principalmente sulla correzione di bug e ottimizzazioni minori.

Ora non resta che chiedersi che cosa aggiungerà questo nuovo update visto che il titolo è senza dubbio abbastanza completo in questo momento e le uniche novità che potevamo aspettarci sono state già escluse. C'è chi sospetta di una possibile modalità in terza persona e chi invece sogna le auto volanti o altri mezzi di trasporto. Lo scopriremo quest'oggi.

Nonostante un lancio problematico nel 2020, CD Projekt Red è riuscita a migliorare notevolmente l'esperienza di gioco attraverso patch, aggiornamenti e l'espansione Phantom Liberty. Oggi Cyberpunk 2077 è considerato un degno successore della reputazione costruita dallo studio polacco con la serie The Witcher.

Nonostante i tagli al personale effettuati nel 2023, lo studio sta già lavorando a un sequel di Cyberpunk, con il nome in codice Project Orion. Il CEO Adam Kiciński ha dichiarato: "Per soddisfare le nostre aspettative e ambizioni di creare i migliori giochi di ruolo, non solo vogliamo avere le persone migliori, ma anche i team giusti".

Questa nuova strategia aziendale mira a creare team più agili ed efficaci, costruiti intorno alle esigenze specifiche dei progetti in sviluppo. L'obiettivo è continuare la crescita di CD Projekt Red mantenendo alti standard qualitativi nelle proprie produzioni.