Cyberpunk 2077: gli sviluppatori fanno chiarezza sui contenuti potenzialmente controversi

Senz’ombra di dubbio uno dei giochi più attesi di questo 2020 è Cyberpunk 2077. Dopo il recente rinvio l’opera dei CD Projekt RED è riuscita a mantenere l’hype intorno a sé, offrendo di tanto in tanto novità e informazioni più che gradite. Tuttavia stando a delle recente informazioni il gioco potrebbe finire nel mirino della censura australiana, visto i suoi temi crudi e maturi. Già in passato “il paese dei canguri” ha tassato in maniera non indifferente opere che proponevano temi simili a Cyberpunk 2077.

L’opera dei CD Projekt userà tematiche molto forti che andranno a “dipingere” un mondo di gioco maturo e crudo. Stiamo pur sempre parlando di un’opera che presenta al suo interno un mondo corrotto dalle modifiche genetiche, l’uso di stupefacenti e da altre cose orribili. Tuttavia, a detta del producer John Mamais, ogni singolo tema (potenzialmente controverso) presente all’interno del gioco ha una coerenza.

“Purtroppo non si può dar vita a un mondo cyberpunk senza contestualizzare l’uso delle droghe. C’è sicuramente una lunga lista di cose all’interno di Cyberpunk 2077 che potrebbero dar fastidio all’ente di valutazione australiano. Tuttavia non abbiamo l’intenzione di annacquare il gioco, ma nello stesso tempo non utilizzeremo certi temi per il giusto gusto di farlo. Non ci saranno bonus se il giocatore farà uso di stupefacenti (all’interno del gioco) e non metteremmo mai scene insensate di violenza sessuale.”

John Mamais ha comunque tenuto a specificare che il giocatore non verrà mai coinvolto in maniera diretta nelle scene di violenza sessuale. Tuttavia queste specifiche situazioni potrebbero esistere nel mondo di gioco di Cyberpunk 2077. Ovviamente dovremmo aspettare il prodotto finale per vedere come verranno contestualizzate queste specifiche situazioni. Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il prossimo 17 Settembre per PS4, Xbox One e PC. In questi giorni abbiamo anche avuto modo di parlare della longevità di Cyberpunk 2077.