Cyberpunk 2077 avrà più di 70 missioni secondarie basate sulla trama

le aspettative riguardo a Cyberpunk 2077 sono particolarmente alte, soprattutto quando si tratta dei contenuti secondari, visto che CD Projekt RED ha già dimostrato le proprie eccellenti qualità nel proporre missioni secondarie con The Witcher 3 e le sue espansioni. Oltre a delle missioni dal contenuto più ristretto, la casa di sviluppo polacca ha dichiarato di avere in serbo anche diverse missioni secondarie completamente incentrate sulla trama.

Ne ha parlato di recente John Mamais durante un’intervista rilasciata alla redazione di OnMSFT, nella quale il capo dello studio si Cracovia ha rivelato che all’interno di Cyberpunk 2077 ci saranno circa 75 missioni secondarie, e grazie a una squadra di sviluppatori dedicata a queste attività extra night City diventerà una città piena di attività collaterali. Queste ultime saranno storie che si distaccheranno dalla trama principale ma non per questo saranno meno articolate.

Nel dettaglio Mamais ha dichiarato che “In The Witcher 3, abbiamo sviluppato gli elementi secondari del mondo aperto molto tardi nel processo di sviluppo quando avevamo solo due o tre persone che ci lavoravano o qualcosa del genere. Ora ci sono 15 persone che svolgono questo tipo di lavoro”. Mamais ha anche confermato che ognuna delle missioni secondarie è stata fatta su misura e saranno tutte uniche e non si ripeteranno nel corso dell’esperienza.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 ha ricevuto uno slittamento e uscirà il prossimo 17 settembre per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC (via Steam e GOG) e Google Stadia. Lo stesso Mamais ha dichiarato che non è prevista nessuna versione del gioco per Nintendo Switch, come non è in programma nessun implemento della realtà virtuale. Cosa vi aspettate dalle missioni secondarie di Cyberpunk 2077?