Cyberpunk 2077 e i rimborsi: quante copie ha ritirato CD Projekt?

Cyberpunk 2077 ha vissuto probabilmente una delle vicende più nere della storia del videogame moderno. CD Projekt RED ha creato un’opera tanto lodevole quanto ricca di problemi di ogni tipo, a tratti davvero ingiocabile con le console della scorsa generazione. Nonostante tutto questo, l’azienda polacca ha promesso che nel corso del 2021 sistemeranno tutto, attraverso un piano di lavoro svelato in un video di scuse ufficiali. Le vicende non sono finite qui, ricorderete ad esempio quelle relative ai rimborso creando un vero e proprio polverone mediatico.

Per la prima volta Sony ha tolto dal suo store ufficiale il titolo offrendo il rimborso a tutti coloro che lo richiedevano. Ricorderete bene quel periodo clou, nel quale molti utenti si erano addirittura lamentati di non poterci giocare dopo aver ricevuto il rimborso. Sono uscite diverse storie riguardanti l’opera targata CD Projekt RED, alcune vere altre false ma con una unica cosa in comune: queste hanno portato inevitabilmente ad un crollo delle azioni in borsa.

L’ultimo aggiornamento non ha risolto i problemi per le versioni PS4 e Xbox One, ma si è notato un netto miglioramento sulle console pro: un vero e proprio passo avanti. Ritornando a parlare di rimborsi, Upper Echelon Gamers ha aperto un sondaggio nella propria community per valutare quanti giocatori effettivi lo abbiano chiesto. L’analisi ha stabilito che sono state ritirate ben 2 milioni di copie, un dato non da poco certo, ma che vi invitiamo a prendere comunque con le dovute pinze in quanto non è ufficiale. Dal momento che probabilmente CD Projekt RED tenga nascosti i numeri, è un dato che potrebbe dare una rendere chiara la situazione.

Cyberpunk 2077 è probabilmente uno dei titoli più promettenti di sempre, col tempo sicuramente diventerà una pietra miliare da prendere come punto di riferimento per i giochi open world futuristici, ma per il momento ci toccherà aspettare. Cosa ne pensate di questa notizia? Credete che i dati siano veritieri? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine per tutte le novità dell’opera targata CD Projekt RED.