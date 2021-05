Cyberpunk 2077 ha troppi bug, tribunale raccoglie le accuse

I riflettori tornano nuovamente sul caso Cyberpunk 2077: come ben ricorderete, il gioco fu un vero e proprio disastro al lancio sulle console old-gen, scatenando la furia dell’antitrust polacca e di uno studio legale della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto centrale della California. Al giorno d’oggi, CD Projekt RED dovrà difendersi da ben quattro azioni legali da parte degli investitori, che accusano la software house polacca di false dichiarazioni con successivo danno alle loro finanze. Il tribunale, però, ha deciso di consolidare assieme tutte e quattro le accuse in un’unica causa.

Le quattro azioni dei gruppi di investitori, secondo una precisa decisione della corte, verranno rappresentate da un unico querelante principale. La software house, pertanto, verrà pesantemente caricata, ma è pronta a difendersi “vigorosamente“. Chi sarà a spuntarla? La difesa, oppure l’accusa?

Tempo addietro, CD Projekt RED aveva chiesto scusa per il flop tecnico di Cyberpunk 2077 su old-gen, dichiarando quanto segue: “Abbiamo reso le cose ancora più difficili per noi stessi volendo prima rendere il gioco epico su PC e poi adattarlo alle console, in particolare alle vecchie generazioni. Questo era il nostro presupposto fondamentale. E le cose non sembravano molto difficili all’inizio, il tempo però ha dimostrato che abbiamo sottovalutato il compito“.

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per futuri aggiornamenti riguardo la causa mossa contro la software house madre di Cyberpunk e The Witcher.