Epic Vs Apple, il caso porta a chiederci: cos’è un videogioco?

Cos’è un gioco? La domanda ha alimentato il dibattito durante una delle cause più influenti degli ultimi anni, Epic Vs Apple. Entrambe le parti hanno risposto su cosa il videogioco rappresenti per loro, con alcune dichiarazioni folli, ed altre a dir poco filosofiche; finite, comunque, tutte a verbale. La domanda, d’altronde, è una delle più impegnative fin dagli albori dell’era videoludica: apparentemente semplice, eppure così difficile concederle una risposta. Spiegare cosa sia effettivamente un videogioco, è qualcosa di estremamente soggettivo.

A dare inizio alla lunga fila di risposte, è stato Tim Sweeney di Epic Games: per il CEO dell’azienda Fortnite non è un gioco; invece, lo identifica come un metaverso, un “fenomeno che trascende il gioco“. D’altro canto, ovvero per il direttore marketing di Apple, Trystan Kosmynka, Roblox non è un gioco: è un contenuto, perché i giochi “hanno un inizio, una fine e sfide in atto“. Due dichiarazioni molto diverse tra loro, con Epic che identifica in Fortnite una sorta di metaverso, ed Apple che vede Roblox come semplice contenuto.

“Un gioco è una scatola in cui urli o no, a seconda dell’umore che ti genera” – ha continuato Megan Fox, CEO di Glass Bottom Games – “Se ti senti meglio dopo aver urlato nella scatola, questo è noto come un Obiettivo“, ha concluso. La prossima dichiarazione, invece, vi lascerà (probabilmente) di stucco. Mike Bithell, fondatore di Bithell Games, ha dichiarato: “Un gioco è una forma di uccello allevato principalmente per essere ucciso per intrattenimento/sport. Come vegetariano, ho la sensazione che questa sia un’attività brutta e onestamente piuttosto strana. Il mio gioco preferito è la pernice bianca“.

Insomma, una serie di risposte molto differenti tra loro, accompagnate dalla soggettività dell’esperienza. Cos’è un gioco? Avete mai provato a porvi questa domanda? Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division.