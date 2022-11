Nonostante sia uscito ormai da un paio di anni, Cyberpunk 2077 (che potete trovare su Amazon in offerta per il Black Fryday) ha riacquisito il suo fascino sui giocatori e, recentemente, ha fatto segnare molteplici record di utenza. Questo, ovviamente, ha portato anche ad un dilagare di nuove mod che vanno a migliorare in modi diversi ogni aspetto del titolo di CD Projekt RED.

Uno dei comparti che più interessa i modder è senza dubbio quello grafico. XilaMonstrr, infatti, ha deciso di realizzare alcuni contenuti destinati a svecchiare sensibilmente l’aspetto estetico di Cyberpunk 2077. L’ultimo di questi è il pacchetto di texture 4K con il quale il creatore di mod ha deciso di migliorare drasticamente l’aspetto dei volti di gioco. Secondo l’utente, i modelli rivisitati sarebbero infatti migliorati di ben quattro volte rispetto a quelli presenti di default nel gioco.

Questa mod, inoltre, è compatibile con tutta una serie di altri contenuti che migliorano ulteriormente il comparto grafico di Cyberpunk 2077. Nello specifico, lo stesso XilaMonstrr ha realizzato un’altra mod simile a quella dei volti e chiamata 4K Body Skin Texture Pack. Quest’ultima, come facilmente intuibile, si occupa di rivedere le texture dei corpi ed è facilmente abbinabile a quella dei volti. Inoltre, se volete migliorare anche l’aspetto degli ambienti di gioco, un’altra mod che dovrebbe funzionare senza intoppi se combinata a queste è la 4K Upscale Collection che, invece, si occupa di elementi ambientali come strade, edifici e quant’altro.

Nonostante Cyberpunk 2077 sia molto apprezzato in questo periodo e il DLC sia ormai in preparazione al lancio, molti giocatori saranno certamente desiderosi di stravolgere l’aspetto del titolo di CD Projekt RED. Pertanto, siamo certi che questa semplice combinazione di mod potrà rendere la vostra esperienza per le strade di Night City ancor più indimenticabile. Tutti i contenuti sono presenti su NexusMod e si possono scaricare gratuitamente.