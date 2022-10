Adesso che Cyberpunk 2077 è tornato sulla bocca di tutti, si comincia a parlare dei nuovi progetti a esso dedicati, con un nuovo DLC in arrivo che ha confermato il ritorno di Keanu Reeves e l’aggiunta di una nuova voce d’eccezione, quella di Sasha Grey. Phantom Liberty, questo è il nome del nuovo DLC che espanderà ulteriormente l’esperienza di Cyberpunk 2077, includerà al suo interno un nuovo personaggio, un DJ di nome Ash, interpretato dalla streamer di videogiochi suddetta, pronta a tenervi compagnia nel susseguirsi delle vostre avventure e vicende di gameplay.

Il tutto è stato ufficializzato da un tweet direttamente sul profilo ufficiale di CD Projekt RED del 14 ottobre, in cui è stato riportato che: “Una nuova stazione radio comunitaria sta arrivando a Night City nell’espansione Cyberpunk 2077: Phantom Liberty”, lanciando un vero e proprio concorso musicale attraverso cui la community può interagire con il mondo musicale del titolo, componendo una traccia che si abbini a uno specifico intervento della DJ.

Un’ulteriore e immediata conferma del coinvolgimento di Sasha Grey nel DLC di Cyberpunk 2077 è arrivata anche dalla sua risposta a questo tweet. Per ora non abbiamo, però, moltissimi dettagli in merito o in più sulla presenza della Grey all’interno del titolo, anche perché non siamo ancora andati oltre il video dedicato a questo concorso, con la possibilità che si tratti soltanto di una trovata pubblicitaria per lo stesso DLC in arrivo.

Accennando un minimo al percorso di Sasha Grey fino a oggi, la sua carriera è stata piuttosto poliedrica: diventata nota per alcuni ruoli all’interno del cinema per adulti, successivamente è stata coinvolta anche in altri progetti che includono il mondo della musica (DJ quindi) e quello del cinema. È stata coinvolta anche in un album fotografico e ha scritto una trilogia di romanzi. Al momento ha un complessivo di 428.000 iscritti su YouTube e 1,1 milioni di follower su Twitch (senza dimenticare la sua apparizione come Viola DeWynter in Saints Row: The Third e Saints Row: Gat Out of Hell.