Cyberpunk 2077: il Lead Level Designer di RiME si unisce a CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 pare tutt’altro che pronto e CD Projekt RED non è intenzionata a darci una data di uscita. Questo ovviamente non significa che i lavori non stiano proseguendo. A dimostrarlo è il recente “acquisto” della casa polacca. Direttamente da Tequila Works, sviluppatore di RiME e The Sexy Brutale, Manuel Mendiluce entrerà nella scuderia della software house madre di The Witcher.

Mendiluce è il lead level designer di RiME: una figura di primo piano nell’industria videoludica. La notizia è stata diffusa, come potete vedere poco sotto, dallo stesso Mendiluce tramite Twitter. Lo sviluppatore ringrazia Tequila Works, ammettendo di essere triste all’idea di allontanarsi dal team dopo otto anni.

After 8 awesome years, developing @DeadlightGame, @SexyBrutale and @RiMEGame, I will leave @TequilaWorks this week with a big lot sad feel. But in January I will join in the @CDProjektRed with a lot ilusion and humility for the development of @CyberpunkGame — Manuel Mendiluce (@ManuelMendiluce) December 17, 2018

Sempre tramite il social network, la pagina ufficiale di Cyberpunk 2077 gli dà il benvenuto assicurando a tutti che si prenderà cura del designer. Possiamo vedere il messaggio in lingua spagnola qui sotto.

¡Te cuidaremos muy bien! <3 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 18, 2018

Si tratta di un passo in avanti sia per Mendiluce che per CD Projekt Red. Speriamo che questo nuovo ingresso possa fare del bene a Cyberpunk 2077. Ovviamente noi facciamo i nostri migliori auguri allo sviluppatore, in questa nuova avventura.