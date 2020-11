Cyberpunk 2077: il multiplayer sarà molto più di una modalità

Cyberpunk 2077, atteso per il 10 dicembre 2020, è ormai in dirittura d’arrivo. CD Projekt RED ha voluto far chiarezza su uno degli aspetti cardine del prodotto, ovvero la modalità multiplayer avvolta finora da un velo di mistero. A intervenire sulla discussione, durante un briefing aziendale, è stato l’executive Adam Kicinski dichiarando che non è giusto etichettare il comparto multigiocatore solo come una “modalità” per Cyberpunk.

Sembrerebbe infatti che le proporzioni di tale comparto saranno davvero spropositate, fino a considerarlo come una produzione a se stante. A pensarla così è proprio Kicinski che ha dichiarato: “In primo luogo, non chiamiamola modalità” – ha continuato – “È una produzione dedicata separata, una grande produzione. La pensiamo come un prodotto autonomo“, ha concluso. Dalle sue parole si evince una certa convinzione a riguardo, quindi ci aspetta una vibrante avventura multigiocatore in compagnia dei nostri amici per le strade di Night City.

Ulteriori aggiornamenti arriveranno nel corso del primo trimestre del 2021, ma già sappiamo che il multiplayer del nuovo titolo di CD Projekt RED avrà delle microtransazioni. Non allarmatevi, però, perché sembra che il team di sviluppo voglia offrire agli utenti contenuti equi al valore investito. Le premesse per una grande avventura ci sono tutte e ci aspettiamo lo stesso trattamento per il multigiocatore.

Il nuovo GDR a tema futuristico sarà contraddistinto da una longevità di tutto rispetto per quanto riguarda il single-player (ne abbiamo parlato in questa news). Riuscirà CD Projekt RED a garantire tante ore di divertimento anche in compagnia dei nostri amici? Sembrerebbe di si, visto che il team del comparto multiplayer è separato dal team building del gioco per giocatore singolo.

Siete pronti a tuffarvi nelle luminose strade di Night City, oppure aspetterete di giocare la versione next-gen del titolo? Fatecelo sapere nei commenti!