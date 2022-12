A distanza di oltre due anni dal lancio, i modder continuano a migliorare l’esperienza di Cyberpunk 2077. Il gioco di CD Projekt RED, una vera e propria avventura in grado di far emozionare e stupire i giocatori (nonostante i vari problemi al lancio) si arricchirà di un’espansione nel 2023, ma se siete in cerca di nuove quest e nuove avventure già da ora, allora abbiamo trovato la mod che fa davvero per voi.

Chiamata The Quest, questa mod è stata pubblicata il 21 dicembre 2022 su Nexus e ha una singola particolarità: si tratta di un regalo di Natale a tempo limitato. Creata dal modder anygoodname, la mod espande il megabuilding di V, aggiungendo un’intera sezione, nel quale si nascondono dei nuovi lavori e delle opportunità. Si tratta di una mod a tempo limitato semplicemente perché l’autore ha dichiarato che verrà rimossa nel giro di due settimane. Conviene dunque scaricarla immediatamente, visitando la pagina ufficiale di Nexus.

Non è la prima volta che i modder creano esperienze di gioco in grado di approfondire il gameplay del titolo CD Projekt RED. Una delle più importanti e più divertenti, sotto questo aspetto, è sicuramente la mod che aggiunge una componente survival al gioco, con il bisogno costante di monitorare i vari parametri di V, quali la fame, la resistenza e molto altro.

Lanciato nel 2020, Cyberpunk 2077 ha fatto storia, nel bene e nel male. Il lancio è stato costellato di problemi tecnici e bug di varia natura, che hanno costretto il team di sviluppo a rivedere determinati piani, tra cui il multiplayer. A distanza di diversi mesi, il gioco ha però assunto un nuovo aspetto ed è completamente giocabile dall’inizio e alla fine, con una sostanziosa patch che ha risolto diversi problemi e ha aggiunto diverse feature. Una storia di redenzione, che assomiglia sempre di più a molteplici trascorsi di altri prodotti come No Man’s Sky.