Cyberpunk 2077: la Photo Mode esaudirà ogni desiderio, ecco il trailer

Manca ormai sempre meno al fatidico giorno, con l’uscita di Cyberpunk 2077 che è fissata per il prossimo 10 dicembre, tra poco più di una settimana. Finalmente, dopo rinvii costanti, potremo gustarci la nuova opera firmata da CD Projekt Red. Come è capitato spesso, specialmente con gli ultimi titoli rilasciati negli anni trascorsi, anche il titolo dell’azienda polacca avrà una Photo Mode come accennato mesi fa dagli stessi Director. Proprio in queste ore il profilo ufficiale di Cyberpunk 2077 ha postato un trailer dedicato.

Qui di seguito potete gustarvi il breve filmato. Negli ultimi tempi gli utenti si sono divertiti a sfruttare le Photo Mode dei videogames, uno su tutti quella di Ghost of Tsushima. Il poter creare dei veri e propri dipinti per poi essere condivisi negli account social ha sempre affascinato l’utenza, e con Cyberpunk 2077 possiamo scommettere che succederà la stessa cosa. Tra l’altro, riuscite a scovare il curioso Easter Egg inserito nel trailer dai ragazzi di CD Projekt RED?

Esattamente, come posa per il nostro alter ego è presente il famoso “Praise The Sun” proveniente da Dark Souls. Essendo pubblicato da Bandai Namco, è probabile che questa non sia l’unica chicca, ed ammettiamo che vorremo vedere altre pose “particolari”. Inoltre la cosa interessante è la possibilità di fare una foto a 360 gradi del protagonista, ammirandolo soprattutto dal punto di vista estetico al di fuori della visuale in prima persona. Parlando del trailer invece, possiamo notare la quantità enorme di impostazioni per modificare la nostra opera d’arte. Onestamente non vediamo l’ora di scoprire e vedere tutte le vostre foto. Ricordiamo che Cyberpunk 2077 verrà lanciato il prossimo 10 dicembre per PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.

Cosa ne pensate di questa notizia? Apprezzate la Photo Mode in generale? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti la nuova opera targata CD Projekt Red.