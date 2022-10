Più volte abbiamo parlato ed elogiato la nuova opera anime Cyberpunk Edgerunners su questi lidi. Il successo e la fama che sta ottenendo questa nuova serie animata non solo ha permesso a molti di conoscere l’universo di questo franchise, ma l’ottima ricezione della serie di Studio Trigger e Netflix ha permesso anche al videogioco Cyberpunk 2077 di vivere una vera e propria nuova giovinezza. In tutto questo i giocatori che si sono trovati ad apprezzare l’anime hanno preso d’assalto il gioco CD Projekt RED, e anche i modder si stanno sbizzarrendo creando nuovi contenuti.

La nuova mod di cui vi parliamo oggi si concentra totalmente sul personaggio di Lucy, uno dei più apprezzati da tutti coloro che hanno visto Cyberpunk Edgerunners. La cosa interessante di questa mod è che permette di giocare una nuova storia di origine tutta incentrata proprio su Lucy, la quale in Cyberpunk 2077 (che potete acquistare il gioco su Amazon) inizia una nuova vita come V prima di fare l’incontro con il cast di personaggi principali dell’anime.

Il creatore della mod chiamata Lucy’s Beginning Custom Start ha svelato anche qualche dettaglio di trama per provare a rendere canonico il suo lavoro, dichiarando che “dopo essersi svegliata nella discarica nel territorio nomade, Lucy si unì a un clan con lo pseudonimo di V. Un utente monowire tradì il clan nomade e cercò di rivenderla ad Arasaka. Dopo questi avvenimenti Lucy incontra Jackie, e alla fine decide di usare il suo vero nome nel momento in cui si unisce all’equipaggio di Edgerunners”.

In questa nuova mod che unisce Cyberpunk 2077 a Edgerunners, i giocatori potranno quindi giocare e ruolare nei panni di Lucy come mai prima d’ora proprio grazie a un nuovo inizio creato ad-hoc. Se il tutto ha saputo attirare le vostre curiosità potete trovare la mod e tutte le informazioni necessarie per installarla correttamente su NexusMod a questo indirizzo.