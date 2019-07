Cyberpunk 2077, la moto Yaiba Kusanagi si mostra in un nuovo screenshot

La moto Yaiba Kusanagi, presente nell'attesissimo Cyberpunk 2077, è stata mostrata in un nuovo bellissimo ed inedito screenshot.

Manca ancora poco meno di un anno all’uscita di Cyberpunk 2077 ma il titolo di CD Projekt RED continua ad attirare le attenzioni della community su di sé, sempre pronta a carpire qualsivoglia nuova informazione. A fomentare ulteriormente il tutto c’è poi il fatto che nell’atteso titolo sarà presente Keanu Reeves, uno degli attori più in voga del momento.

A far parlare di sé questa volta non è però né il talentuoso attore né qualche nuova meccanica di gameplay, ma bensì un semplice ed evocativo screenshot rilasciato dalla pagina Twitter ufficiale del titolo.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1152206667691515904

In tale immagine si può osservare in tutto il suo splendore la bellissima moto Yaiba Kusanagi, che promette di essere una delle protagoniste indiscusse di Cyberpunk 2077. Difficile, se non impossibile, non ritrovare in tale scelta un richiamo al grande classico anime Akira. Un omaggio decisamente interessante.

Se l’attesa opera di CD Projekt RED è riuscita ad accendere il vostro interesse vi confermiamo le nostre buonissime impressioni riguardo al titolo. Come riportato nella nostra anteprima direttamente dall’E3 2019, che potete trovare qui, Cyberpunk 2077 si è infatti rivelato un titolo decisamente promettente: “Cyberpunk non inventa nulla, ma eleva a perfezione tutti gli elementi classici dei GDR. Ambiente di gioco, gameplay, storia, caratterizzazione, possibilità di scelta, comparto artistico. Tutto sembra viaggiare su livelli mai raggiunti prima, e mai come in questo caso posso dire di esser stato folgorato da quello che ho visto.”

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi la moto Yaiba Kusanagi saprà risplendere al massimo in Cyberpunk 2077? Vi sarebbe piaciuto un design diverso o lo trovate azzeccato all’attesissimo titolo di CD Projekt RED? Fateci sapere la vostra personale opinione direttamente nei commenti!