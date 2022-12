Sappiamo che il futuro di CD Projekt RED sarà pieno di nuove esperienze e grandi ritorni. Tra tutti i progetti svelati c’è anche un sequel di Cyberpunk 2077 sul quale, per il momento, non sappiamo ancora niente di concreto. D’altronde la compagnia polacca è ancora parecchio impegnata sul primo capitolo di questa nuova serie videoludica, e sappiamo molto bene quanto il team abbia dovuto faticare per rimediare a un lancio a dir poco turbolento.

Proprio a causa del polverone che si è alzato dopo il lancio di Cyberpunk 2077 (lo potete acquistare su Amazon), CD Projekt RED ha dovuto tirarsi su le maniche e lavorare duramente a tutta una serie di correzioni su più livelli. Questo lavoro è durato molto e ha scombussolato quelli che erano i piani iniziali per il post lancio del tanto atteso titolo. Per questo, tra un aggiornamento correttivo e l’altro, il team non ha più ripreso i piani per quanto riguarda il multiplayer del titolo.

A confermare quello che è stato il destino della modalità multiplayer di Cyberpunk 2077 è stata la stessa compagnia polacca. “La nostra priorità era tutta sull’esperienza principale. Dovevamo permettere alle persone di trovarsi tra le mani un gioco in uno stato veramente buono. Questo cambio di priorità significava che altri progetti di ricerca e sviluppo dovevano essere sacrificati. Con Cyberpunk 2077 volevamo fare molte cose contemporaneamente, ma dovevamo concentrarci e dire: ‘Okay, qual è la parte importante? Ok, faremo davvero bene quella parte'”.

Queste sono state le dichiarazioni di Philipp Weber, colui che ha coperto i ruoli di senior quest designer e coordinatore su Cyberpunk 2077, e che al momento sta lavorando a un nuovo videogioco della saga di The Witcher con nome in codice Polaris. Ora, anzi che riprovare a inserire una modalità multiplayer in Cyberpunk, CD Projekt RED si sta impegnando nella creazione di un sistema online che possa essere implementato nei prossimi giochi futuri.

