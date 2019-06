Cyberpunk 2077: non potremo guidare macchine volanti, ma potremo nuotare

Cyberpunk 2077 non ci farà guidare mezzi volanti e nemmeno acquatici, ma almeno potremo rinfrescarci con un bagno nella acque fluviali.

Quando Cyberpunk 2077 era ancora in pieno sviluppo e non erano state condivise molte informazioni a riguardo, era emerso una proposta di lavoro legata a delle “macchine volanti”: ciò spinse molti a pensare che all’interno del gioco di ruolo avremmo potuto volare per Night City, l’ambientazione principale. Purtroppo, non sarà così.

Il lead quest designer Pawel Sasko ha spiegato che “Ci sono delle macchine volanti che sono degli elementi di trama, ci saranno quindi dei momenti nei quali V si troverà all’interno di un veicolo volante, ma saranno completamente concentrati sulla narrazione.” Questo significa che non potremo guidarli, per quanto presenti all’interno dell’universo narrativo di Cyberpunk 2077.

Sasko ha poi proseguito affermando: “Per muovervi avrete tanti tipi di auto e tanti tipi di motociclette. Sono proprio belle da guidare, in verità, devo essere onesto. Ci sono anche delle barche, assolutamente, e anche in questo caso saranno solo legate a parti di trama: non voglio farvi spoiler, però. Ci saranno delle barche anche se non potrete guidarle. Potete nuotare, ma non vorrei dire nulla di più di così. C’erano delle missioni, all’interno di The Wichter 3, che giravano attorno al nuoto e all’acqua, anche in Cyberpunk 2077 ci sarà qualcosa di simile.”

Pare quindi che i mezzi più particolari ci saranno preclusi: chissà, forse nei possibili seguiti avremo modo di vivere la città o nuove ambientazioni anche in acqua e in aria. Nel frattempo, concentriamoci su Cyberpunk 2077 che sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2020. Inoltre, è stato svelato quando avremo modo di vedere la demo mostrata a porte chiuse all’E3 2019.