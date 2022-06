Nonostante i grandi passi avanti compiuti, Cyberpunk 2077 può ancora non essere soddisfacente su alcuni PC. Ora, grazie a una semplice mod lanciata su Nexus, il discorso cambia radicalmente e sì, se avete dei problemi di frame rate, forse non ci sarà bisogno di ulteriori compromessi a livello grafico.

Andiamo con ordine: la mod implementa il nuovo algoritmo di AMD, che permette lo scaling della risoluzione. Nello specifico, ci ha pensato l’utente PotatoOfDoom a distribuire su Nexus una nuova mod per Cyberpunk 2077, che permette agli utenti di utilizzare il nuovo AMD FSR 2.0 nel gioco di casa CD Projekt RED. Questo cosa comporta? Semplicemente due grandi miglioramenti: il primo riguarda la nitidezza dell’immagine, come testimoniato dal confronto presente su Nexus e visibile nelle immagini allegate. Il secondo, invece, è un guadagno a livello di frame rate.

Le dichiarazioni del modder parlano chiaro. Sfruttando questa mod, Cyberpunk 2077 guadagna circa 15/20 fotogrammi in più su una GTX 1080 in 4K. Un guadagno enorme, testimoniato anche da un video del canale YouTube MxBenchamarkPC, che ha pubblicato un confronto con l’FSR 2.0 attivo. Potete dare uno sguardo alla comparazione grazie al video che trovate poco più in basso.

Ci sono un paio di indicazioni da comunicare prima di installare la mod. La prima riguarda ovviamente lo stato attuale di questo add-on. Si tratta, infatti, di un proof of concept e non è stata garantita la funzionalità, quindi posso verificarsi bug anche piuttosto gravi. La seconda, invece, riguarda l’installazione. Per poter avere la mod funzionante è necessario seguire la guida creata da PotatoOfDoom. Infine, vi invitiamo anche a testare questa mod senza nessun altro add-on installato, giusto per evitare ulteriori problemi. Trovate tutti i file di installazione necessari, inclusa la guida, visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.