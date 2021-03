Cyberpunk 2077: patch 1.2 sistema i bug, ne siamo proprio sicuri?

Pochi giorni fa CD Projekt RED ha rilasciato la tanto attesa patch 1.2 di Cyberpunk 2077. Abbiamo visto in una recente news come questa fosse davvero molto corposa con centinaia e centinaia di modifiche annesse che hanno subito fatto ben sperare. Parliamoci chiaro, questo non è l’ultimo aggiornamento, la roadmap è ancora lunga ed è probabile che il titolo diventi quello che doveva essere solo con l’upgrade per le console next gen.

Sappiamo tutti la storia travagliata di Cyberpunk 2077, specialmente per quanto riguarda PS4 e Xbox One. Nel suo periodo di vita è stato continuamente attaccato, tanto che Sony ha deciso di rimuoverlo momentaneamente dal suo store, cosa mai successa nella storia del medium moderno. Dopo il rilascio di quest’ultima patch molti hanno provato a testare il tutto, cercando di spremerlo fino al midollo. C’è da dire che i miglioramenti si sono visti, ma Cyberpunk 2077 risulta ancora adesso ricco di bug e problemi di ogni tipo.

Dal sito Polygon possiamo vedere una serie di video raccolta che raccontano le vicende di alcuni giocatori che hanno voluto testare l’opera post patch. Purtroppo, Cyberpunk 2077, risulta essere un titolo incompleto ricco di problemi che rovinano inevitabilmente l’esperienza di gioco. C’è da dire che lo studio polacco si sta davvero rimboccando le maniche e da qui fino alla fine dell’anno (salvo imprevisti vari) dovrebbero rilasciare altri corposi update.

Ci teniamo comunque a far sapere ai lettori che nonostante questi problemi il titolo in sé è davvero impressionante. CD Projekt RED ha voluto spingersi troppo in là creando un opera tanto bella quanto incompleta. Noi, dal canto nostro, possiamo consigliare a tutti coloro che hanno deciso di aspettare di rimandare ulteriormente ancora per un po’, magari con l’upgrade per le console next gen in programma a fine anno. Insomma, sembra che l’azienda polacca faccia fatica ad uscire da questo terribile tunnel.