Probabilmente il periodo di lancio di Cyberpunk 2077 ce lo ricorderemo per sempre, ma il passato ce lo siamo lasciati indietro e ora serve guardare al futuro godendoci il presente. Per CD Projekt RED questi sono stati anni di duro lavoro, e finalmente il team polacco inizia a riprendere respiro tra nuovi progetti annunciati e un ottimo andamento del proprio più recente progetto a tema cyberpunk.

Ora, come sottolinea anche la redazione di GamesIndustry, la nuova vita di Cyberpunk 2077 sta andando avanti a gonfie vele e a confermarlo è stata la stessa CD Projekt RED. La compagnia ha recentemente rivelato che il recente rilascio delle versioni per console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S ha portato a un aumento dei profitti durante il primo trimestre di quest’anno.

Possiamo definire questo ritorno di Cyberpunk 2077 in salsa next-gen una vera e propria ricomparsa in pompa magna per il tanto discusso gioco di ruolo in prima persona. Grazie alle vendite avvenute su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, inoltre, la compagnia polacca ha visto un raddoppio negli introiti del gioco. Tutto ciò non può che far piacere al team e dare un boost di entusiasmo nello sviluppo dell’espansione del gioco.

Il CEO di CD Projekt RED, Adam Kiciński, ha affermato che il lancio di Cyberpunk 2077 sulle console di nuova generazione “ha avuto un effetto positivo sulla percezione del gioco e sui dati di vendita, in particolare sulle console”. Ora il gioco rappresenta anche la maggior parte dei ricavi del primo trimestre dell’azienda. Risultati da non dare per scontati, soprattutto pensando a come il titolo si era presentato al suo lancio originale.