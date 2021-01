Cyberpunk 2077: su Steam i giocatori abbandonano il gioco

L’attesa per Cyberpunk 2077 è stata lunga, e disseminata di tutta una serie di rinvii che hanno fatto poco piacere agli appassionati. Ora che finalmente il nuovo gioco di CD Projekt RED è sul mercato, la maggior parte degli appassionati si è trovata a fare i conti con un gioco non del tutto convincente, che nelle sue versioni per console non ha saputo dare giustizia all’entusiasmo con il quale si attendeva questa grande opera.

Anche se su PC la situazione è meno catastrofica, in molti giocatori hanno segnalato tutta una serie di problematiche che ne hanno minato l’esperienza. Questo ha portato ad un abbandono di una grande fetta di utenza anche su PC. Stando ai dati rilasciati di recente da GitHyp, infatti, su Steam Cyberpunk 2077 ha fatto segnare un drastico calo di giocatori del 79%, e questo solamente per il primo mese di vita del titolo.

Quando Cyberpunk 2077 è uscito poco più di 3 settimane fa, è diventato in assoluto il primo gioco per giocatore singolo a superare la soglia del milione di giocatori simultanei su Steam. Nonostante questo, durante lo scorso fine settimana, Cyberpunk ha cominciato il suo declino, faticando anche a raggiungere il picco di 225.000 giocatori sulla piattaforma di gaming su PC di Valve.

Cyberpunk 2077 perde il confronto anche con la scorsa opera di CD Projekt RED, The Witcher 3 Wild Hunt. Per scendere del 79%, la terza incarnazione videoludica dello strigo ci mise ben 3 mesi. Una situazione che continua essere poco piacevole per quanto riguarda l’attesissimo GDR in prima persona dello studio polacco. Cosa ne pensate di questo calo di giocatori su PC? State ancora giocando a Cyberpunk 2077 o siete tra coloro che al momento lo hanno abbandonato? Ditecelo con un commento nella sezione dedicata.