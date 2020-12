Cyberpunk 2077: una mod permette di cambiare faccia e capelli

Il lancio di Cyberpunk 2077 non è stato per nulla da sogno, con tanti videogiocatori che stanno lamentando molti problemi, soprattutto nelle versioni per le console old-gen. In questi giorni, CD Prokjekt RED si è subito data da fare per cominciare a sistemare le cose, mentre su PC molti appassionati stanno già lavorando duramente a delle mod da incorporare all’esperienza più attesa di questo 2020.

Oltre a tutti i bug, o alle problematiche tecniche, molti giocatori sono rimasti delusi anche dalla mancanza delle opzioni di personalizzazione del personaggio dopo la creazione di quest’ultimo. In Cyberpunk 2077, la possibilità di cambiare taglio di capelli non è presenta come opzione in-game, il che è strano perché i tagli di capelli erano ben presenti all’interno di The Witcher 3, l’ultimo gioco di ruolo sviluppato dai ragazzi di CD Projekt RED.

Ora, grazie alla sempre appassionatissima community dei modder su PC, è possibile modificare il taglio dei capelli o il viso del vostro personaggio di Cyberpunk 2077 anche dopo la sua creazione. Va sottolineato come, in questo momento, questa mod si limita ad alterare l’acconciatura di V insieme ad alcune caratteristiche del viso. Cambiare il tipo di corpo, il colore dei capelli e tutto il resto di V è attualmente risulta ancora impossibile.

Al momento attuale potete liberamente scaricare questa mod per Cyberpunk 2077 tramite il sito NexusMod a questo indirizzo. Cosa ne pensate di questa nuova mod er il nuovo gioco CD Projekt RED? Aspettavate di poter cambiare capelli e fisionomia del volto di V anche durante la partita in corso? fateci sapere cosa ne pensate di questa mod per Cyberpunk 2077 con un commento nella sezione dedicata.