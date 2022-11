L’ondata di entusiasmo che ha coinvolto Cyberpunk 2077 negli ultimi mesi, anche grazie alla serie anime di Netflix, prosegue in vista del lancio del suo unico DLC: Phantom Liberty. Il titolo sta avendo un enorme successo nonostante gli anni passati dalla sua uscita originaria e, proprio per questo, molti giocatori si chiedono cosa potranno aspettarsi dal contenuto aggiuntivo. In particolare, in molti sperano di vedere il continuo di una storyline lasciata in sospeso da CD Projekt RED. Tuttavia, queste speranze sono state già smorzate.

In Cyberpunk 2077, infatti, esiste una sottotrama legata al personaggio di Jefferson Peralez, uno dei personaggi secondari che orbitano nelle meccaniche di Night City. L’uomo è coinvolto nelle missioni “I Fought the Law” e “Dream On” che, tuttavia, si concludono lasciando parecchi misteri legati ad esse e allo stesso Peralez e al suo futuro dopo la scomparsa. Molti fan hanno pensato che il DLC Phantom Liberty potesse approfondire ulteriormente questo personaggio e le sue vicende ma la stessa CD Projekt RED ha smentito l’ipotesi.

A farlo è stato Pawel Sasko, quest director di Cyberpunk 2077 (che potete acquistare su Amazon). Durante una sessione di domande e risposte, infatti, lo sviluppatore ha rivelato che CD Projekt RED ha inteso la storyline di Jefferson Peralez in questo modo sin dall’inizio. Non ci saranno dunque ulteriori missioni e le domande rimaste in sospeso sono state disseminate in modo intenzionale da parte degli sviluppatori.

Dunque, anche se in molti hanno ipotizzato che la storia fosse rimasta incompiuta a causa dello sviluppo frettoloso o che sarebbe stata approfondita nel nuovo DLC, sembra che non avremo più notizie di Jefferson Peralez in Cyberpunk 2077. L’uomo, dopo aver terminato le sue missioni, scompare un po’ nel nulla e fa perdere totalmente le proprie tracce ma, come detto da Sasko, sembra che la sua storia fosse intesa esattamente in questo modo.