Cyberpunk 2077 rinviato: ecco la nuova data d’uscita

Il 2020 rappresenta a tutti gli effetti il canto del cigno per questa generazione di console, grazie al lancio di titoli tripla A nel corso dei prossimi mesi, tra cui Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077, The Last of us Part II e tanti altri.

Brutte notizie arrivano purtroppo per tutti i giocatori che attendevano con impazienza la nuova fatica di CD Projekt RED: nel corso degli ultimi minuti, infatti, è stato annunciato da parte della stessa compagnia di sviluppo attraverso un post sul proprio account Twitter ufficiale che Cyberpunk 2077 è stato rinviato al 17 settembre 2020, rispetto alla precedente data d’uscita, prevista originariamente per il 16 aprile 2020.

Non ci resta a questo punto che attendere con impazienza ulteriori dichiarazioni da parte della compagnia di sviluppo, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane e mesi, confidando quindi in un’ipotetica presenza del titolo in occasione dell’Electronic Entertainment Expo 2020 di Los Angeles, che inizierà il prossimo 8 giugno. Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile rispettivamente per PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC.

E voi, quale titolo del 2020 attendete maggiormente? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!