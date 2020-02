Daemon X Machina: su PC raggiungerà i 200 FPS con risoluzione 4K

Una delle notizie che ha colto di sorpresa i videogiocatori durante la scorsa settimana è sicuramente l’annuncio di Daemon X Machina su PC. L’ormai ex esclusiva Nintendo Switch, sviluppata da Marvelous sta per approdare su Steam insieme a un carico di miglioramenti visivi e tecnici. Lo studio giapponese è stato recentemente intervistato dalla redazione di GameSpark, e dalla chiacchierata sono emersi diversi dettagli interessanti.

Partendo dalle prestazioni, Daemon X Machina su PC permetterà ai giocatori di mettere mano a una vasta gamma di opzioni per il framerate, tra le quali si potrà scegliere di giocare a 30, 60, 120, 144 e persino fino a 200 FPS. Le risoluzioni fino a 4K saranno avranno il supporto all’ultra widescreen, con le opzioni che andranno oltre i 16: 9 che presenteranno delle bande nere sui bordi dello schermo.

In termini di impostazioni invece, i giocatori potranno regolare l’antialiasing, la qualità delle texture, la profondità di campo, la qualità delle ombre e altre opzioni non personalizzabili nella versione per Nintendo Switch. Ovviamente sarà supportato anche l’utilizzo di mouse e tastiera, mentre non tutti i DLC vedranno la luce sulla versione PC; per esempio i contenuti aggiuntivi dedicati a The Witcher 3, Code Geass: Lelouch of the Rebellion and Eureka Seven High Evolution non saranno inclusi su PC.

Vi ricordiamo che Daemon X Machina sta per essere aggiunto nel catalogo digitale di Steam e sarà disponibile all’acquisto il prossimo 13 febbraio. Se volete farvi un’idea più ampia del titolo in questione potete trovare la nostra recensione di Daemon X Machina a questo indirizzo. Cosa ne pensate dell’arrivo del titolo Marvelous su PC?