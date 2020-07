Dark Souls 3 con armi da fuoco, è realtà grazie a una mod

L’ecosistema delle mod è un universo ricco di contenuti di diversa utilità e complessità. Tra le miriadi di idee proposte dalla community dei modder per i diversi giochi su PC, una delle mod più recenti e che sta incuriosendo non poco gli appassionati è da affiancare al sempre verde Dark Souls 3. Il gioco di From Software, da sempre noto per la sua crudeltà nei confronti dei giocatori, ora sembra diventare ancora più particolare grazie a una mod che aggiunge le armi da fuoco.

La mod in questione si chiama Modern Firearm ed è scaricabile gratuitamente dal NexusMod. Da come è facile intuire, questa mod trasporta nel mondo dark fantasy medioevale di Dark Souls 3 tutta una serie di armi da fuoco decisamente fuori contesto; ma diciamocelo, il bello delle mod è anche questo. Questa nuova esperienza risulta essere più facile da affrontare dato che viene da sè che, affrontare un gruppo di nemici a debita distanza imbracciando un AK-47 è tutto un altro tipo di approccio.

Le armi non sono l’unica aggiunta che viene apportata a Dark Souls 3 una volta scaricata ed installata la mod. Ci sono diversi nuovi effetti grafici e visivi in più, nuovi effetti sonori e diversi dettagli che rendono davvero unica e particolare questo nuovo viaggio all’interno del regno di Lotrich.

Ovviamente questa mod è disponibile soltanto sulla verionse PC del gioco di From Software, e non c’è modo alcuno di renderla compatibile sull’ecosistema console. Cosa ne pensate di questa particolarissima mod dedicata a Dark Souls 3? Vi piacerebbe rigiocare con delle armi da fuoco ad uno dei titoli più apprezzati di questa generazione videoludica? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.