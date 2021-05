Days Gone, guida alle Infestazioni e ai Nidi

Days Gone è finalmente disponibile, roboante come la moto con la quale attraverseremo le regioni di un Oregon piegato dalle orde di Furiosi che hanno invaso gli Stati Uniti. Nei panni di Deacon St. John, un centauro che come chiunque sia sopravvissuto combatte per vedere un’alba in più, avremo anche l’ingrato compito (facoltativo ma non troppo, poiché permetterà di viaggiare rapidamente in determinate aree) di liberare alcune zone infestate bruciando tutti i nidi di Furiosi.

Attenzione: è consigliabile effettuare un salvataggio manuale prima di ripulire un nido in quanto, seppur molto raramente, potreste incappare in uno spiacevole bug per il quale il nido dei Furiosi non comparirà più nel mondo di gioco anche se rimarrà presente nella mappa come “ancora da ripulire”.

Per far questo serviranno Molotov a profusione, che imparerete a costruire nei primi minuti di gioco, e assicurarci di avere sempre con noi i materiali per costruirle. Se volete facilitarvi un po’ il compito, fra le varie abilità disponibili c’è anche l’utilissima “Spalle Larghe” che aumenta la capienza degli oggetti da lancio. Si trova nel quarto ramo della sezione Sopravvivenza, che sbloccherete solo dopo aver comprato rispettivamente due abilità di primo, secondo e terzo livello.

Volendo potete anche sfruttare i dardi incendiari per la Balestra, che otterrete dopo aver conquistato otto accampamenti: una sola unità di cherosene basta per costruirne tre, indubbiamente meno dispendioso di una molotov per cui servono un’unità di cherosene, una bottiglia di birra e uno straccio, ma la balestra conta come arma speciale. Potreste preferirne un’altra nonostante i benefici nell’opera di disinfestazione.

Nessuna di queste infestazioni è legata a un particolare momento della storia, sebbene ci saranno due occasioni durante le quali vi saranno interdette precise aree di gioco: una volta terminato, però, l’intera mappa sarà di nuovo a vostra disposizione. Ricordate che non serve uccidere i Furiosi, bruciare i nidi in cui si trovano è sufficiente.

Regione di Belknap

Infestazione del Crazy Willie (4 Nidi)

Infestazione di Marion Forks (5 Nidi)

Infestazione di Patjens Lakes (3 Nidi)

Regione delle Cascades

Infestazione Campo dei Taglialegna (6 Nidi)

Infestazione Cimitero (3 Nidi)

Regione di Lost Lake

Infestazione di Sherman’s Camp (3 Nidi)

Infestazione di Rogue Camp (6 Nidi)

Infestazione di Berley Lake (4 Nidi)

Regione di Crater Lake

Infestazione del Fiume Tumblebug (3 Nidi)

Infestazione del Rimview Ranch (3 Nidi)

Superstrada 97

Infestazione della Ferrovia (5 Nidi)

Infestazione del College (6 Nidi)

In aggiunta a queste dodici infestazioni, ce n’è una tredicesima che riguarda soltanto i Grami dell’Oregon, corvi infetti sparsi lungo tutta l’area sud che hanno nidificato in diciotto diversi punti della mappa per un totale di 42 nidi da bruciare. Con molotov o dardi incendiari.

Nidi Grami dell’Oregon