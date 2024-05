Manor Lords: consigli utili per iniziare l'avventura

Manor Lords, il nuovo gioco strategico in sviluppo da Slavic Magic, si sta facendo strada nel cuore degli appassionati di city-builder. Ancora in fase di early access, questo titolo promette di offrire un'esperienza di gestione cittadina e tattica militare insieme, nonostante la sua complessità iniziale. Ecco, dunque, una guida ricca di consigli utili per affrontare al meglio il primo anno all'interno di Manor Lords, massimizzando le risorse e preparandosi per le sfide future.

Metti in pausa e costruisci

All'avvio del gioco l'ideale è fare una pausa e orientarsi all'interno della mappa, prendendo nota delle risorse iniziali come Bacche e Animali Selvatici, che rappresentano le fonti alimentari primarie. Inoltre, è utile localizzare presto depositi di Pietra, Ferro e Argilla, anche se non immediatamente necessari.

Con il gioco ancora in pausa, apri il menu delle costruzioni e costruisci i seguenti edifici con le tue forniture iniziali:

Campo di taglio

Magazzino

Granaio

Pozzo

Mercato

(Opzionale) Cabina del taglialegna

È importante costruire prima il Campo di taglio in modo da avviare la produzione di legname il prima possibile, dato che avrai bisogno di tronchi per costruire praticamente tutto nella prima fase di Manor Lords. Le Casupole ne richiedono due ciascuna, ne avrai bisogno per i campi di caccia e raccolta, per le miniere e via dicendo. Tutti gli edifici tranne il Campo di taglio e la Cabina del taglialegna dovrebbero essere vicino al centro del villaggio che vuoi creare (il Campo di taglio dovrebbe essere posizionato vicino a una foresta, ma assicurati che non sia troppo vicino ad animali selvatici).

Inizi in Manor Lords con un'adeguata scorta di materiali da costruzione e cibo, ma sono appena lì per terra, all'aperto. Appena inizia a piovere, quelle merci inizieranno a danneggiarsi, a deteriorarsi per mancanza di una corretta conservazione, motivo per cui dovrai dare la priorità alla costruzione di altre due strutture: un granaio e un magazzino.

Il magazzino dovrebbe essere la tua prima priorità dopo aver costruito il campo di taglio e aver assegnato una famiglia al taglio del legname. È una struttura semplice, che dovresti posizionare circa a metà strada tra il campo di taglio e l'area dove pianifichi di posizionare la maggior parte delle strutture comuni della tua città. È un luogo per conservare materie prime, merci come il cuoio e le armi che non sono state reclamate da nessuno nella tua milizia. Ne hai bisogno solo per ora, ma vale la pena costruirne di più se finisci con nodi di risorse distanziati.

Il granaio è più dispendioso in termini di risorse: richiede sia legname che pietra. Non preoccuparti, però, avrai abbastanza pietra disponibile nel tuo mucchio di risorse iniziali per costruirne uno - purché tu non l'abbia usata per qualcos'altro.

Infine, vorrai anche edificare un mercato: assegna famiglie alla gestione delle strutture di stoccaggio che hai costruito, e loro allestiranno bancarelle nel mercato, che è dove i villaggi verranno a prendere cose come cibo, legna da ardere e vestiti.

Ottenere cibo in Manor Lords

Durante il tuo primo anno, la tua città sarà abbastanza piccola da sussistere con bacche e selvaggina. Trova le fonti più vicine di queste (saranno segnate da icone sulla tua mappa) e costruisci una capanna vicino alle bacche e un accampamento di cacciatori vicino alla mandria. Finché le bacche, la carne e le pelli sono conservate (sia nei campi che nei tuoi edifici di stoccaggio), non si rovineranno, e potrai rapidamente mettere via cibo sufficiente per più di un anno intero.

Una volta che avrai accumulato una discreta scorta di cibo, vale la pena togliere famiglie dai compiti di caccia e raccolta. Sentiti libero di riassegnare qualcuno se le cose scarseggiano un po', ma hai solo le cinque famiglie con cui lavorare all'inizio, quindi è importante spostarle su compiti dove sono più necessarie abbastanza frequentemente (ricorda di tenere almeno una famiglia non assegnata, ne avrai bisogno per fare tutte le tue costruzioni).

Sviluppa una rete stradale efficace

Un aspetto cruciale da non trascurare è lo sviluppo di una rete stradale efficace. Data la gratuità e costruzione istantanea delle strade in Manor Lords, è consigliabile disegnare un sistema di collegamenti tra gli edifici principali sin dall'inizio, permettendo una circolazione ottimale delle risorse e degli abitanti.

È particolarmente importante assicurarsi che la popolazione (e i buoi) abbiano accesso stradale dal Campo di taglio al resto del villaggio, perché è lì che conservi tutto il legname di cui hai bisogno per costruire nuovi edifici.

Metti le famiglie al lavoro e dagli una casa

È essenziale bilanciare il lavoro tra la costruzione di nuove strutture e la produzione di risorse fondamentali come cibo e legname. A questo scopo, designare due famiglie al Campo di Taglio Legna e una famiglia a ogni Magazzino e Fienile permetterà una gestione efficiente delle risorse iniziali.

Momento critico per il benessere della popolazione è l'edificazione delle Casupole, le unità abitativa base di Manor Lords. Avere abbastanza spazi abitativi eliminerà i problemi di senzatetto, migliorando l'indicatore di Approvazione e consentendo una vita più dignitosa agli abitanti della città.

Inizia a commerciare

A questo punto avrai dato un'occhiata in giro e probabilmente avrai notato che c'è una risorsa o due nelle vicinanze che non stai ancora usando molto. Forse è pietra, ferro o argilla, oppure potresti un enorme surplus di pelli o bacche. Qualunque sia il caso, è importante impostare un posto di scambio e iniziare a commerciare il prima possibile, perché, per un po', sarà l'unico mezzo che hai per guadagnare soldi.

Anche qui, è facile trovarsi in difficoltà fin dall'inizio spendendo tutto il tuo oro iniziale per altri progetti: i laboratori artigianali nel cortile di casa, ad esempio, possono facilmente bruciare tutti i tuoi soldi. Va tenuto in considerazione che costa oro impostare ogni percorso commerciale, e ne hai bisogno per ogni singola merce che desideri scambiare. Alcuni di questi sono costi abbastanza minori, ma quando si tratta di merci più preziose come lastre di ferro e armi finite, i costi salgono drasticamente.

Assicurati di avere abbastanza denaro per avviare almeno un percorso commerciale (idealmente per la tua risorsa più abbondante). Tuttavia, prima di tutto, dovrai impostare un posto di scambio, che deve essere collegato a una strada che porta a un nodo di scambio (che noterai lungo il bordo della schermata della mappa). Una volta che il tuo posto di scambio è in posizione, fai clic su di esso, seleziona il menu "commercio" e sfoglia le categorie merceologiche fino a trovare gli articoli che desideri scambiare. Controlla le commissioni, conferma che desideri stabilire un percorso commerciale e cambia l'opzione "nessun commercio" in "esportazione" per iniziare a vendere.

I commercianti passeranno abbastanza frequentemente, ma ritireranno solo la merce che li aspetta nel posto di scambio. Assegna, dunque, almeno una famiglia alla gestione dell'inventario del posto di scambio, da cui preleveranno dai magazzini vicini.

Preparati per il futuro

Preparare il villaggio per l'inverno è fondamentale: assicurarsi una buona riserva di Legna da Ardere previene la penuria durante i mesi freddi. È opportuno, quindi, avere a disposizione un Edificio di Ciabattino al fine di convertire la Pelle prodotta in Calzature, elemento essenziale per l'avanzamento sociale ed economico dei cittadini.

Guardando al futuro, poi, l'espansione della città e la diversificazione delle attività produttive diventano priorità. Dall'aggiunta di nuove Casupole alla produzione di tessuti e armamenti, ogni aspetto contribuirà al progresso verso una comunità fiorente. Potreste anche pensare alla costruzione di una Chiesa e di un Maniero, strutture chiave per l'evoluzione sociale e politica all'interno della comunità di gioco.