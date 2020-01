Dead Cells: il DLC ha finalmente una data di uscita?

Dead Cells, per chi non lo conoscesse, è un roguelike in 2D a scorrimento orizzontale con componenti da metroidvania sviluppato dai ragazzi di Motion Twin per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Il titolo ha avuto costanti aggiornamenti durante il suo percorso di vita ed è per questo che Dead Cells è giocato ancora oggi. Il mese scorso, tuttavia, gli sviluppatori hanno annunciato il primo DLC a pagamento chiamato The Bad Seed. L’espansione è prevista per il primo trimestre dell’anno ma ora, grazie a un recente elenco sul Microsoft Store, sembra essere più vicino di quanto pensassimo.

Secondo il Microsoft Store, il DLC uscirà l’11 febbraio e sarà venduto al prezzo precedentemente dichiarato dagli sviluppatori nel trailer, 4.99$. The Bad Seed aggiungerà “The Swamp” e “The Arboretum” due particolari nuovi biomi, presumibilmente una nuova zona paludosa e una coperta di vegetazione. Qui di seguito vi lasciamo il teaser precedentemente mostrato dagli stessi creatori.

Oltre alle due aree, verranno aggiunte anche nuove armi e boss e inoltre tutti i profitti verranno investiti per ulteriori aggiornamenti gratuiti in futuro. Ricordiamo che Dead Cells ha riscosso un grande successo sia su PC sia su console: vedere che a distanza di due anni viene proposto un nuovo DLC e aggiornamenti costanti fa ben sperare per il futuro.

Avete provato Dead Cells? Siete amanti del genere roguelike? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per una conferma sulla data oltre ad altre novità riguardante il titolo.