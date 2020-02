Dead Cells: gratuito per gli utenti giapponesi di Nintendo Switch Online

Dead Cells è un roguelike in 2D a scorrimento orizzontale con componenti da metroidvania sviluppato dai ragazzi di Motion Twin per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Il titolo ha avuto costanti aggiornamenti durante il suo percorso di vita ed è per questo che Dead Cells è giocato ancora oggi. L’espansione The Bad Seed è già disponibile da diversi giorni, precisamente dall’11 febbraio.

Nintendo ha lanciato lo scorso anno un programma, il quale permetteva agli utenti abbonati al servizio Nintendo Switch Online di provare per un tempo limitato diversi titoli della grande N. I primi giochi che hanno aderito a tale iniziativa sono stati Captain Toad: Treasure Tracker e Fire Emblem Warriors. A quanto pare il programma è stato aperto anche a tutti gli sviluppatori di terze parti ed infatti il prossimo titolo che sarà provabile gratuitamente per una settimana è proprio Dead Cells.

Il titolo infatti sarà giocabile gratuitamente dal 24 febbraio al primo marzo. Per ora, purtroppo, potranno scaricarlo soltanto gli abbonati giapponesi e non c’è nessuna notizia a riguardo per gli altri utenti di tutto il mondo. Nonostante sia una iniziativa aperta solo per il Sol Levante, probabilmente in futuro verrà proposta anche per i giocatori occidentali visto il gran successo ottenuto con i precedenti titoli.

In attesa di un annuncio riguardante gli utenti occidentali vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Dead Cells a questo indirizzo. Cosa ne pensate di questa iniziativa? Sperate che un giorno venga proposto anche dalle nostre parti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.