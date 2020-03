Dead Cells: patch a tema Half-Life in arrivo

Dead Cells, il roguelike in 2D a scorrimento orizzontale con componenti da metroidvania sviluppato dai ragazzi di Motion Twin per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, ha di recente ricevuto un nuovo aggiornamento. Il titolo, fin dall’uscita ufficiale del 7 Agosto 2018 ha sempre ricevuto costanti aggiornamenti, fatto che ha reso Dead Cells un gioco molto giocato ancora oggi.

L’ultimo aggiornamento, appena ricevuto, è stato lanciato per celebrare e poter promuovere il rilascio di Half-Life: Alyx. Le novità incluse questa patch vedono l’inserimento all’interno del gioco di una nuova arma, skin ed altro ispirati a Half-Life. Ovviamente l’arma è il piede di porco, che distribuisce colpi critici immediatamente dopo aver rotto una porta o un “oggetto di rottura”. Di seguito il tweet rilasciato da Motion Twin su questo aggiornamento.

Come affermato nello stesso Tweet, questo sarebbe per Motion Twin: “un tentativo spudorato per convincere Lord Gaben di Valve a spedire un kit Index”. Ma le buone notizie non sono finite qui, il prossimo major update dei contenuti per Dead Cells, il suo diciottesimo fino a questo momento, è infatti già disponibile su Steam per gli iscritti al ramo “alpha”. Esso è stato denominato “6 Mobs Pack” ed aggiungerà 6 nuovi nemici all’interno del gioco.

Tre dei nuovi nemici saranno legati a biomi specifici, mentre gli altri tre saranno distribuiti in vari livelli. Motion Twin non ha fatto sapere dove sarà possibile trovare questi nemici, quindi potremo scoprirlo solo giocando. Tra i vari aggiornamenti verranno introdotte anche delle porte portatili, esse saranno molto utili poiché permetteranno al giocatore di portarsene dietro l’una, coprendosi la schiena mentre ci si prende cura dei mob di fronte a se e consentendo un elegante effetto di stordimento nel momento in cui si decide di girarsi.

Moltissime altre caratteristiche sono state aggiunte nel nuovo aggiornamento e molti bug sono stati risolti, se siete curiosi di conoscerli tutti potete consultare direttamente il sito di Dead Cells. E voi cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento a tema Half-Life? Fateci sapere nei vosti commenti!