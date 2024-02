Dead Island 2 arriva a sorpresa su Xbox Game Pass

Microsoft ha aggiunto a sorpresa Dead Island 2 (qua la nostra recensione) su Xbox Game Pass. Questo gioco d'azione in prima persona, famoso per il suo mix di survival horror e combattimenti splatter, è ora disponibile per il download attraverso l'abbonamento, come confermato sul sito ufficiale di Xbox.

L'aggiunta di Dead Island 2 al roster di Game Pass è stata una sorpresa per molti giocatori, poiché il titolo non era stato incluso nell'annuncio ufficiale della seconda ondata di giochi per il servizio. Tuttavia, Microsoft ha confermato che il gioco è ora disponibile e scaricabile gratuitamente per gli abbonati di Game Pass.

Tuttavia, è importante chiarire che potrebbe trattarsi di un errore. Microsoft potrebbe ancora essere al lavoro per stringere un accordo completo con l'editore del gioco. Ciò potrebbe significare che Dead Island 2 potrebbe essere rimosso da Game Pass. Se dovesse succedere, vi terremo informati.

In ogni caso, questa non è la prima volta che Microsoft sorprende gli abbonati di Game Pass con aggiunte improvvisate.

Dead Island 2 è il seguito molto richiesto del popolare gioco di survival horror action, noto per la sua atmosfera e la modalità co-op. Ambientato in un mondo aperto infestato da zombie, il gioco offre un'esperienza divertente sia in singolo che in multiplayer.