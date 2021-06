Dead Island 2 è rinato! Ecco il trailer che sancisce il ritorno

A pochi minuti dall’inizio della conferenza Xbox & Bethesda Games Showcase, il trailer di Dead Island 2 parrebbe esser trapelato online. L’opera di Deep Silver torna a mostrarsi dopo ben sette anni di assenza, segno di uno sviluppo chiaramente difficile. Nonostante i problemi, però, l’opera sembrerebbe esser ormai in dirittura d’arrivo, ora che il trailer che trovate di seguito rivela non solo che il progetto è vivo e vegeto ma anche un periodo di uscita e delle piattaforme di lancio.

Il video mostra così una lunga e dettagliata cinematica, molto simile a quelle che avevamo visto con il primissimo Dead Island. Ad essere molto interessante è che a mostrarsi sono i personaggi protagonisti del trailer di annuncio di molti anni fa, segnale che probabilmente la visione di design di Dead Island 2 è rimasta invariata nonostante il lungo periodo di assenza e lo sviluppo travagliato.

Scopriamo anche le console su cui rilasciato è un primo periodo di lancio, sebbene non specifico: Dead Island 2 sarà rilasciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC nel corso del 2021. Queste, purtroppo, sono tutte le informazioni che emergono dal video che trovate di seguito. Non sappiamo se ci saranno edizioni speciali, se è in programma un rilascio anche su PlayStation 2 e Xbox One, né abbiamo dettagli sul comparto narrativo o sul gameplay.

Insomma, il teaser rivela davvero molto poco ma siamo sicuri che maggiori informazioni giungeranno nelle prossime ore. Per il momento, infatti, né il publisher e né lo sviluppatore ha ufficializzato le novità che vi stiamo riportando, motivo per cui vi consigliamo caldamente di restare sintonizzati sulle nostre pagine in modo da non perdervi alcun aggiornamento su Dead Island 2. Ricordiamo ai lettori che stiamo attualmente seguendo l’E3 2021 sul nostro canale YouTube, dove trovate una lunghissima maratona dedicata a tutti gli appuntamenti.