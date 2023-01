È inutile negarlo, i remake sono ormai diventati un elemento costante all’interno del mercato videoludico. Un vero e proprio investimento per gli studi che, se realizzato a dovere, riesce a coinvolgere sia gli appassionati più nostalgici che le nuove generazioni, rilanciando e restaurando le glorie di un passato mai dimenticato. Sembra proprio che all’interno di Dead Space Remake sia presente un particolarissimo Easter egg che suggerisce apertamente lo sviluppo di Dead Space 2 Remake. Sarà cosi?

Uno dei primi a segnalare questo indizio è stato Game Spot, mostrando l’esistenza di un dettaglio in Dead Space Remake che rimanda a un probabile suo seguito proprio in questo senso. Alla fine del gioco, una volta ricominciato in New Game Plus, dovrebbero comparire alcuni particolari documenti che rimandano proprio a Dead Space 2 Remake. Questi, ovviamente, non compaiono nella prima run che si affronta.

Leggendoli troviamo una serie di dettagli sul mondo di gioco accompagnati da uno scambio di mail in cui due personaggi parlano di futuri lavori alla cosiddetta “Sprawl” predente su Titano. Queste due parole, nello specifico, potrebbero anticipare lo sviluppo di Dead Space 2 Remake, dato che gli eventi del sequel avvengono proprio su una stazione, nello spazio, che si chiama Sprawl o Titan.

Uno scambio del genere non può evitare di alimentare la fantasia sfrenata dei fan, dato che potrebbe anche non trattarsi di uno scambio di battute casuali. Per il momento, comunque, resta semplicemente una citazione di quello che avviene nella serie di videogiochi originali. Al momento, infatti, non abbiamo alcun tipo di conferma ufficiale nei confronti di Dead Space 2 Remake, ancorando tutto quando alla dimensione della speculazione. I risultati del nuovo remake, comunque, potrebbero far ben sperare per il futuro.

