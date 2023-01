Uno degli elementi più rassicuranti cui si possa pensare in un videogioco horror è la possibilità di poter mettere in pausa come e quando lo si vuole. Sembra proprio che nei piani iniziali degli sviluppatori di Dead Space Remake ci fosse l’idea di eliminare questa feature, così da rendere ancora più inevitabile la situazione agli appassionati.

In base ad alcune recenti dichiarazioni di Joel MacMillan (tramite Playstation Lifestyle), creator di EA Motive, siamo venuti a conoscenza di una delle idee più curiose che gli sviluppatori avrebbero voluto applicare a Dead Space Remake, in corso d’opera e sempre più vicino: “Nei giochi horror si può mettere in pausa in ogni momento così da avere un attimo di sicurezza e respiro. Penso che una dinamica del genere rappresenti una sorta di tregua dalla situazione sgonfiando un po’ la tensione. Ma con i giochi online ci si interfaccia con dozzine di altre persone e non si può mettere in pausa la partita di tutti quanti. Secondo me rimuovere questa funzione potrebbe rendere i giochi horror molto più d’impatto. Ci si potrebbe percepire sul serio in un pericolo continuo”.

Una scelta del genere trasformerebbe sicuramente il genere stesso, e anche se MacMillan ha provato ad inserirla in Dead Space Remake il team di sviluppo al suo fianco non gli ha dato corda, respingendo la sua visione, almeno per questo progetto nello specifico. Sappiamo bene che nel “restauro” attualmente in corso non troveremo un’esperienza perfettamente identica al passato (recuperatevi l’ultimo trailer), con qualche limatura e cambiamento, anche se una scelta del genere avrebbe totalmente stravolto l’esperienza che i fan storici conoscevano e verso cui, forse, ancora anelano.

