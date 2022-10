Come sappiamo, Dead Space sta per ricevere un remake, che abbiamo provato in anteprima, per portarlo alla generazione attuale di hardware. Tuttavia, qualcuno ha deciso di realizzare una versione demake del classico horror per sfruttare la grafica PS1 e riportare il gioco nel bel mezzo degli anni ’90. Inoltre, questo esperimento interessante, che si unisce ad un filone che ha coinvolto anche Bloodborne (che potete trovare su Amazon), ha anche un doppio scopo. Il progetto, infatti, è anche una trovata di marketing dei suoi sviluppatori.

Dead Space demake is looking way nicer with @MarcisPSXFX's improved dithering (as long as it survives twitter compression) Gonna try and see if I can finish up this demake before the remake comes out.#lowpoly #deadspace #deadspacedemake #PSX@HauntedPs1 pic.twitter.com/NaTiOfJ9Da — Fraser Brumley (@brumley53) October 14, 2022

Il demake di Dead Space è sviluppato da, Fraser Brumley, game designer che sta avviando un progetto interessante. L’artista, infatti, sta sviluppando un secondo progetto sotto forma di survival horror ispirato proprio a titoli come Resident Evil e Silent Hill, oltre, ovviamente al titolo realizzato da Glenn Schofield ed Electronic Arts. Il progetto in questione, appunto, sfrutterà una grafica in stile PS1 anche se, ovviamente, non sarà lanciato su quell’hardware perché, secondo lo stesso autore, sarebbe follemente complesso.

Per quanto riguarda il progetto di Dead Space, invece, Brumley vuole sfruttare il lancio del remake per attirare a sé l’interesse del pubblico e rilasciare una demo nello stesso periodo di lancio. Come possiamo vedere in un breve video condiviso proprio dallo sviluppatore, il demake riprende in tutto e per tutto lo stile dei classici giochi per la prima PlayStation e lo trasporta nel survival horror di Schofield. Magari l’atmosfera sarà un pochino meno spaventosa, tuttavia, gli scontri con i nemici mantengono le dinamiche del gioco originale e riescono a riproporle piuttosto bene in questa nuova veste grafica.

Come detto, Brumley conta di far uscire una versione giocabile di questo progetto in concomitanza con il lancio di Dead Space remake, quindi a gennaio 2023. In seguito, il game designer si occuperà di questo nuovo survival horror, anch’esso con grafica in stile PS1, del quale non abbiamo attualmente particolari informazioni.