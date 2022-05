In arrivo il 27 gennaio 2023, Dead Space Remake è sicuramente uno dei titoli che gli amanti dei videogiochi attendono con impazienza. Il creatore della serie, Glen Schofield, è però combattuto tra due sentimenti opposti. Schofield, intervistato da IGN per via del suo The Callisto Protocol, ha espresso i suoi pensieri in merito al rifacimento del suo gioco e la sua assenza dal team di sviluppo.

Schofield ha lavorato come creatore ed executive producer sul primo gioco della serie tra il 2006 e il 2008. Ora che il titolo sta per avere il suo rifacimento, ha dichiarato di sentirsi decisamente strano al riguardo. “Sicuramente è una cosa positiva il ritorno del gioco. Prendo Dead Space Remake come un complimento. Sono però un po’ infastidito. Vogliono fare un gioco migliore rispetto a quello che ho inventato io”, le parole di Schofield dichiarate durante l’intervista.

Nonostante questa amarezza, Schofield ci ha tenuto a sottolineare quanto sia importante che il gioco venga realizzato bene e auspica per EA Motive un vero e proprio successo. “Voglio che il titolo venda abbastanza, voglio che il titolo abbia successo perché voglio vedere il franchise vivere. Sono grato che questa serie abbia una seconda possibilità”, le parole del creatore della serie dichiarate durante l’ultima intervista.

Schofield è attualmente al lavoro su The Callisto Protocol. Il gioco è una sorta di successore spirituale di Dead Space e durante l’intervista il creatore ha ammesso di aver avuto dei ripensamenti in merito ad alcuni elementi di gioco, ritenuti fin troppo simili al primo capitolo del franchise di EA. Alla fine però si è ricreduto, affermando che probabilmente non c’è motivo per cui debba vergognarsi di rubare elementi ideati da lui. The Callisto Protocol non ha ancora una data di uscita, ma il team di sviluppo si aspetta di lanciarlo entro la seconda metà del 2022.