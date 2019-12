Death Come True è il nuovo gioco del creatore di Danganronpa

Quest’oggi Izanagi Games ha annunciato un nuovo gioco realizzato da Kazutaka Kodaka, creatore dell’amata serie Danganronpa. Si chiama “Death Come True” e viene descritto come un FMV. Ci saranno infatti scene con attori reali. Attualmente è stato aperto un sito teaser che mostra, come potete vedere poco sotto nell’immagine che abbiamo inserito nella notizia, sette personaggi.

Attualmente non si sa altro, se non che nella giornata di domani sarà svelato l’attore che ricopre il ruolo principale all’interno di Death Come True. Andando a logica, pare un’opera fortemente basata sulla trama che probabilmente girerà attorno a un omicidio o a un serial killer: si tratta di speculazioni, ma la losca figura al centro dell’immagine non sembra certo promettere nulla di buono.

Attualmente mancano tantissime informazioni su Death Come True; non solo non abbiamo idea di quale possa essere, precisamente, la trama, ma non sappiamo per quali piattaforme sarà rilasciato e se sia “solo” un classico FMV. Kodaka è il game directore e si occuperà anche delle ambientazioni: come già detto, è noto per aver creato Danganronpa, una visual novel con taglio investigativo/puzzle. Forse il nuovo gioco avrà uno stile simile.

Inoltre, Shinsuke Umeda, che sta lavorando anche al gioco Death March Club, coprirà il ruolo di producer mentre Shunsuke Kamata sarà il creative director. Ora come ora non ci rimane altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali su questo gioco. Diteci, voi cosa ne pensate? Vi piacciono gli FMV? Danganronpa da solo è sufficiente per convincervi a lanciarvi in un nuovo gioco di Kodaka?