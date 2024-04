La Blizzcon 2024 è stata cancellata, c'è crisi in casa Blizzard?

Blizzard ha annunciato la cancellazione della BlizzCon 2024, gettando delusione sui fan di lunga data dei suoi giochi iconici. La decisione di non tenere l'evento, così amato dalla community dei giocatori e dagli sviluppatori stessi, è stata definita "sofferta" dalla stessa Blizzard.

Nel comunicato diffuso sui social, Blizzard ha dichiarato che la decisione di non organizzare la BlizzCon quest'anno è stata il risultato di un'attenta riflessione durata diversi mesi. Sebbene non siano state fornite motivazioni specifiche, la compagnia ha espresso l'intenzione di affrontare l'anno "in modo diverso" e di esplorare "diverse tipologie di eventi". Questo suggerisce la possibilità di presentazioni sparse in eventi diversi anziché concentrarsi su una grande convention annuale.

Nonostante l'assenza della BlizzCon, Blizzard ha assicurato ai fan che le novità e gli annunci sui loro giochi preferiti non mancheranno. Le informazioni su titoli altamente attesi come World of Warcraft: The War Within e Diablo IV: Vessel of Hatred, verranno divulgate durante altri eventi del settore, tra cui la Gamescom 2024.

Blizzard ha anche menzionato altri eventi, come l'Overwatch Champions Series e il Dreamhack di Dallas e Stoccolma, oltre a vari eventi mondiali in presenza per celebrare il 30° anniversario di Warcraft. Questo dimostra l'impegno continuo della compagnia nel coinvolgere attivamente la sua community, nonostante l'assenza della BlizzCon.

Inoltre, con l'avvicinarsi dell'Xbox Games Showcase di giugno, i fan potrebbero aspettarsi annunci e trailer relativi all'universo di Blizzard.