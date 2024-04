Nadella non vedeva l'ora di portare i giochi Xbox su PlayStation, ma solo un paio stanno funzionando

Dopo i recenti risultati finanziari di Microsoft, il CEO dell'azienda, Satya Nadella, ha commentato i dati ottenuti dal gaming. In generale, sono estremamente positivi, con una crescita importante dovuta principalmente ad Activision-Blizzard, ma con un calo importante del 31% per quanto riguarda la vendita delle console

Nadella ha sempre visto i titoli in esclusiva come qualcosa di completamente sbagliato nel mercato dei videogiochi, sensazione che pare abbia più volte sottolineato nel corso degli ultimi mesi, con lo sbarco dei titoli Xbox su PlayStation e Nintendo Switch.

Il commento del CEO è stato: "Finalmente, stiamo espandendo i nostri giochi a nuove piattaforme, portando per la prima volta quattro dei nostri giochi preferiti dai fan su Nintendo Switch e Sony PlayStation. Infatti, all'inizio di questo mese abbiamo avuto 7 giochi tra i primi 25 sul PlayStation Store, più di qualsiasi altro editore”.

In effetti, Sea of Thieves e Grounded sono finiti in TOP 25 sullo store PlayStation, ma bisogna considerare che tre di questi appartengono a ben tre edizioni diverse di Sea of Thieves. Hi-Fi Rush e Pentiment, infatti, non sembrano essere entrati in classifica e Grounded è rientrato per un pelo. Per il resto, diventa impossibile considerare Fallout, Call of Duty e Minecraft, visto che sono da sempre giochi terze parti.

Sembra proprio che il futuro di Xbox sia multipiattaforma, le parole di Satya Nadella non mentono. Quando questo succederà? Non lo sappiamo, ma sembra davvero solo questione di tempo.