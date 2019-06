Death Stranding: ecco le edizioni speciali e i bonus preorder

Death Stranding è stato svelato al mondo e ora è il momento di scoprire le edizioni speciali e i bonus preorder del gioco di Kojima!

Death Stranding è finalmente stato svelato: ieri sera, dopo ore e ore di diretta streaming sul canale Twitch ufficiale di PlayStation, è stato finalmente mostrato un lungo trailer del gioco, il quale, oltre ad annunciare la data di uscita ufficiale, illustra sia parti di trama che sezioni di gameplay: potete vederlo a questo indirizzo. Ora, però, è il momento di scoprire qualcosa di nuovo: le edizioni speciali e i bonus preorder di Death Stranding.

Per iniziare, sarà disponibile una Edizione Speciale che includerà una classica custodia Steelbook e una versione dorata degli occhiali da sole “Ludens Mask” ottenuti durante il gameplay. Inoltre, ci sono dei bonus digitali: Death Stranding: Timefall (ovvero la musica originale del mondo di Death Stranding) e un video digitale del “Dietro le quinte”.

C’è poi l’Edizione deluxe digitale che include, l’Esoscheletro potenza Gold (aumenta l’abilità di Sam di trasportare carichi pesanti), Esoscheletro per tutti i terreni Gold (aumenta l’equilibrio di Sam su terreni sconnessi) e Armatura Gold (Livello 2), che fornisce una protezione maggiore per Sam nei confronti di cadute, spari e molto altro. Inoltre, anche in questo caso sono disponibili i bonus digitali Death Stranding: Timefall e il video digitale del “Dietro le quinte”.

C’è poi l’Edizione da Collezione di Death Stranding che include tutti gli oggetti di gioco dell’Edizione deluxe digitale, ai quali si aggiungono una statuetta a grandezza naturale della capsula del BB, una cassa BRIDGES e un portachiavi Ludens. Inoltre, tutte le edizioni citate includeranno anche quattro bonus preorder: gli occhiali da sole “Sam” in versione dorata, un’armatura a placche dorata, un cappello dorato, un Esoscheletro della velocità dorato. Questa edizione sarà venduta, negli USA, a 199 dollari.

Diteci, cosa ne pensate di queste edizioni? Vi interessano, oppure credete che Sony e Kojima Productions avrebbero dovuto proporre qualcosa di diverso?