Death Stranding, Keanu Reeves poteva essere uno dei protagonisti

Death Stranding, lo sappiamo bene, può disporre di un cast stellare. L’opera prima di Hideo Kojima fuori da Konami ha saputo riunire attori e registi di grande calibro e conosciuti al mondo dei più, come ad esempio Norman Reedus e Guillermo del Toro. C’è però un retroscena piuttosto importante, che avrebbe potuto cambiare completamente la prospettiva del gioco: un ruolo, molto importante, poteva essere asseegnato a Keanu Reeves, attore di Hollywood conosciuto per le saghe di Matrix e John Wick.

Il personaggio a cui ci riferiamo è Cliff Unger, che in Death Stranding è interpretato da Mads Mikkelsen, attore danese conosciuto per I Thre Moschettieri, Scontro tra Titani, Rogue One: A Star Wars Story e Doctor Strange. Il ruolo di Unger però poteva essere interpretato da Keanu Reeves. Kojima ha raccontato i particolari dello sviluppo in un thread su Twitter, dove ha snocciolato qualche dietro le quinte.

“Il ruolo di Cliff è sempre stato progettato per Mads Mikkelsen”, ha dichiarato Kojima. Nonostante ciò, durante alcuni colloqui con Nicolas Winding Refn (autore e regista di film, presente anche lui in Death Stranding) era emersa la possibilità di far recitare Reeves al posto dell’attore danese. “A spingere Refn fu l’esperienza avuta in The Neon Demon”, ha aggiunto il game designer, che lo spinse a consigliarlo. Alla fine, però, Mikkelsen riuscì a spuntarla e tutto procedette secondo i piani del game designer.

2/2

However, he recommended Keanu every time we meet. His experience in "The Neon Demon" made him think it was a great choice. So he highly recommended him. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 2, 2021

Tra Mikkelsen e Keanu Reeves, la scelta era comunque difficile. Un’offerta ufficiale all’attore protagonista della saga di Matrix non è stata comunque recapitata, ma Reeves ha potuto comunque recitare in un videogioco, ovvero Cyberpunk 2077. Per quanto riguarda una collaborazione con Hideo Kojima, per Death Stranding oramai è troppo tardi ma non è detto che in futuro non si aprano determinate porte. Sempre che il game designer non decida di puntare, ancora una volta, su Mikkelsen…