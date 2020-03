Death Stranding: Kojima ci presenta il photo mode

Come tutti sappiamo Death Stranding, il capolavoro moderno creato da Hideo Kojima, approderà su PC il prossimo 2 giugno. Il titolo è ormai in commercio da diverso tempo per PlayStation 4 ed ha fatto innamorare molti appassionati in tutto il mondo, da diverse settimane per migliorare l’esperienza Kojima Productions ha deciso di rilasciare diversi aggiornamenti come l’ultima patch 1.11 che ha introdotto finalmente una featured richiesta da tempo da parte degli utenti. Sarà possibile quindi saltare ogni cutscene semplicemente premendo due volte il tasto “croce” senza dover necessariamente premere “options” e selezionare “salta” dal menù di pausa.

Dopo l’annuncio del rilascio su PC, Hideo Kojima ha quindi postato in queste ore un video sul proprio profilo ufficiale Twitter dove ci spiega e presenta la nuova e tanto attesa photo mode di Death Stranding. La carrellata presentata da Hideo Kojima riprende i meccanismi classici dei Photo Mode proposti anche in altri titoli di questa generazione. Il gameplay quindi viene messo in pausa ed è possibile ad esempio cambiare l’angolazione della telecamera, la profondità di campo e tanto altro ancora per dare vita a spettacolari foto da condividere con gli utenti in tutto il mondo. Qui di seguito vi mostriamo il breve video rilasciato dal game director.

These are some examples from the Photo Mode in the PC ver. We will introduce on how to create them in another video later. Me, and some staffs that loves to take photos enjoyed making this Mode! Available, June 2nd. Pre-order nowhttps://t.co/TxRuNL91u2 pic.twitter.com/WvMwqzPiBn — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 4, 2020

Sicuramente questa meccanica farà felici tutti gli appassionati dell’opera ed in questo momento ci chiediamo se questa featured verrà proposta in futuro anche per PlayStation 4. Del resto gli utenti hanno da sempre richiesto la photo mode visto e considerando che il titolo a livelli visivo risulta a dir poco maestoso e, da quello che ha potuto far vedere Hideo Kojima, le foto risultano davvero spettacolari. Una delle ultime featured richiesta dai giocatori risulta essere la possibilità di avere un lettore musicale portatile che consenta di ascoltare le canzoni della sua colonna sonora a piacimento, chissà quindi se anche questa meccanica verrà aggiunta in futuro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete segnato sul calendario la data di rilascio per la versione PC? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordiamo che Death Stranding, vincitore di diversi premi ai Game Awards e non solo, è disponibile a partire dall’8 novembre scorso per PlayStation 4.