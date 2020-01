Death Stranding aveva all’inizio un nome leggermente diverso

Passano i mesi ma il grande clamore mediatico accesosi intorno a Death Stranding, opera prima di Kojima Productions, non sembra assolutamente intenzionato a spegnersi e continua anzi a divampare sempre più ogni giorno che passa. Un interesse generale che avrebbe però potuto attanagliare un titolo con un nome leggermente diverso da quello che ora conosciamo.

Come rivelato da Hideo Kojima, infatti, il gioco inizialmente era conosciuto con il nome di Dead Stranding e non Death Stranding. Un cambiamento per alcuni magari di poco conto. ma che, a quanto pare, ha un significato particolare per il celebre game designer.

A rendere più interessante il tutto è inoltre il fatto che lo schizzo che potete osservare qua sopra è nientepopodimeno che del character designer Yoji Shinkawa e risale a diversi anni fa, quando non era ancora stata scritta neanche una linea di codice del futuro Death Stranding. Ai tempi i due stavano infatti ancora discutendo del gioco a livello puramente verbale e Death Stranding altro non era che una piccola idea all’interno della straordinaria fucina creativa di Hideo Kojima.

Death Stranding, o a questo punto se preferite Dead Stranding, è in ogni caso un grandissimo titolo. Come riporta anche la nostra recensione, che potete comodamente trovare qui, si tratta infatti di: “un gioco che lascia il segno. Hideo Kojima riserva nella storia e nel gameplay tutto il suo genio creativo, che dimostra di essere molto più audace di quanto, forse, si pensasse. La struttura di gioco, elementare e banale a una prima, superficiale occhiata, nasconde sotto di essa un sandbox efficace, vario, fantasticamente orchestrato; un game design letteralmente nuovo, inedito.”