Death Stranding, trama online ed è pericolo spoiler

La trama di Death Stranding è stata messa online e Kojima, avvisa gli utenti di fare attenzione a possibili spoiler sulla storia del nostro Sam.

Manca ormai sempre meno all’uscita di Death Stranding, la nuova attesissima IP a cura di Hideo Kojima, il cui lancio è previsto per il prossimo 8 novembre, in esclusiva per PlayStation 4.

Avvicinandoci alla data di uscita si susseguono praticamente all’ordine del giorno, le indiscrezioni sull’opera. Nel corso delle ultime settimane sono stati presentati i brani della colonna sonora in lavorazione grazie alla collaborazione tra Sony Music e PlayStation. Ma nella serata di ieri, è successa una cosa parecchio grave che ha messo sull’attenti Hideo Kojima stesso, lanciando un messaggio su Twitter recitando: “L’intera trama di Death Stranding è stata divulgata online. Ora più che mai, vi preghiamo di fare attenzione!“.

The entire plot of #DeathStranding has been leaked online. Now more than ever, please Be Careful!👶🏻🤫 pic.twitter.com/YvW1tWLYWg — Kojima Productions Fans (@KojiProFans) October 21, 2019

Nonostante l’embargo delle recensioni sia fissato per la mattinata del 1 novembre, sembrerebbe che qualcuno abbia voluto rovinare l’esperienza videoludica di molti giocatori in hype, inserendo online la trama completa di Death Stranding. Ora bisognerà sicuramente girare in internet con la massima prudenza possibile. Rovinare un’esperienza, peggio se tenuta appositamente nascosta dai creatori per amplificare le emozioni e il coinvolgimento emotivo durante le fasi d’uscita del titolo, è davvero una cosa rivoltante.

Vi pregheremmo quindi di fare massima attenzione a tutto il materiale inerente Death Stranding che incontrerete d’ora in avanti. Il rischio spoiler è altissimo.

Ricordiamo prima di lasciarvi, che Death Stranding è l’esclusiva PS4 attesa per l’8 novembre e può contare sulla partecipazione di moltissimi grandi nomi del mondo del cinema: Mads Mikkelsen, Norman Reedus, Guillermo del Toro, Lindsay Wagner, Léa Seydoux, Margaret Qualley; solo per citarne alcuni.