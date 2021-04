Deathloop: l’esclusiva PS5 è stata rinviata, ecco la nuova data

In molti lo avevano detto a inizio anno in pieno stile “cattivo presagio” e a quanto pare ci stanno prendendo in pieno. Dopo il 2020, anche l’anno corrente sarà costellato di molteplici rinvii. Ai vari Returnal, Dying Light 2, Vampire The Masquerade Bloodline 2, oggi si va ad aggiungere un ennesimo titolo molto atteso dagli appassionati, ovvero Deathloop, la nuova fatica in sviluppo presso i ragazzi di Arkane Studios Lione ed esclusiva PS5.

L’annuncio, come ormai è quasi una consuetudine, arriva direttamente dal team di sviluppo con un post pubblicato su Twitter. La dichiarazione dei ragazzi di Arkane non si perde in troppi giri di parole fin da subito, annunciandoci nelle primissime righe che l’uscita di Deathloop è stata rimandata al prossimo 14 settembre 2021. Il particolare FPS fatto di cicli da abbattere era originariamente atteso per il mese di giugno.

Poco dopo il team francese si apre a maggiori spiegazioni, raccontandoci che il proprio modus operandi mette in cima la qualità del prodotto finale e soprattutto la salute dei propri dipendenti. Per questi motivi, i ragazzi di Arkane Lione hanno deciso di prendersi del tempo extra per concentrarsi maggiormente, e con più calma, nel raffinare Deathloop; così da offrire agli appassionati un FPS che sappia soddisfarli su tutta la linea.

In conclusione del post, il team di sviluppo ci tiene a porre le proprie scuse per l’attesa, ma allo stesso tempo vengono ringraziati gli appassionati per la passione e l’entusiasmo che stanno dimostrando verso questa nuova IP in sviluppo. Sembra quindi che ci sarà da pazientare ancora qualche mese prima di mettere le mani su quello che sembra essere un nuovo folle sparatutto in prima persona dai creatori di Dishonore e Prey. Nel frattempo, però, non mancheranno certo altrettanti uscite da tenere d’occhio da qui al prossimo 14 settembre.