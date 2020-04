Deep Down: lo sviluppo era a un passo dal completamento, stando a un rumor

Tra i molti progetti videoludici spariti poco dopo esser stati annunciati, di sicuro Deep Down è uno dei più emblematici. Nonostante Capcom abbia più volte fatto intuire che il gioco era stato cancellato, di tanto in tanto diversi insiders e voci di corridoio tornano a parlare del titolo fornendo nuovi spunti di riflessione riguardanti il progetto mai concluso. Proprio un recente rumor si sofferma sullo stato di sviluppo che aveva raggiunto il gioco di Capcom poco prima che venisse abbandonato al suo triste destino.

Il rumor è venuto fuori in concomitanza alle recenti indiscrezioni pubblicate da VGC riguardo a Resident Evil 8. Insieme alle informazioni riguardo l’ottavo capitolo della saga survival horror, le fonti hanno voluto accennare anche qualche novità riguardo a Deep Down, dichiarando che lo sviluppo del titolo dark fantasy di Capcom era quasi giunto al termine, ma nonostante questo, è stato deciso di accantonare il progetto del tutto.

Oltre a questa fugace informazione, il rumor non fornisce ulteriori informazioni e va da sè che trattandosi di mere voci di corridoio vadano prese con le pinze. L’unico modo che abbiano di conoscere la vera storia di Deep Down è sentirla direttamente da Capcom stessa, che tra il rinnovamente del marchio tra un anno e l’altro, e le passate dichiatazioni di Yoshinori Ono, sembra non voler spegnere del tutto la speranza per questo sfortunato progetto.

Ciò che ci sembra cristallino è che al momento Capcom sia impegnata a seguire al meglio il lancio di Resident Evil 3 Remake, uscito solamente qualche giorno fa e disponibile sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Cosa ne pensate del recente rumor riguardante Deep Down? Fateci sapere se nutrite ancora qualche speranza per l’IP dark fantasy di Capcom.